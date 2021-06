ゲーミング周辺機器ブランドのHyperXは、2021年6月21日と22日に実施されるAmazonプライムデーにおいて、HyperX周辺機器を最大43%オフで販売すると発表した。

セール対象品は、「価格.comプロダクトアワード2020」のゲーミング部門 ゲーミングキーボードにて銅賞を受賞した「HyperX Alloy Origins Core」をはじめ、「Cloud II」「Cloud Alpha」シリーズ、スタンドアロン型RGBマイクである「Quadcast S」など多岐にわたる。そのほかセール対象アイテムは以下の通り。

HyperX QuadCast S:10% OFF

HyperX Alloy Origins Core RGB(日本語配列):16% OFF

HyperX Cloud Earbuds:20% OFF

HyperX Cloud Alpha:22% OFF

HyperX Cloud Flight S:20% OFF

HyperX Alloy Core RGB(日本語配列):15% OFF

HyperX Cloud IIゲーミングヘッドセット(レッド):36% OFF

HyperX Cloud IIゲーミングヘッドセット(ガンメタル):20% OFF

HyperX FURY S - Speed Edition Pro:20% OFF

HyperX Cloud II Wireless:11% OFF

HyperX Cloud Stinger Core:15% OFF

HyperX Pulsefire Raid RGBゲーミングマウス:20% OFF

HyperX Alloy Origins RGB(日本語配列):15% OFF

HyperX Cloud Blue for PS4:23% OFF

HyperX Cloud Stinger Core for PS4:33% OFF

HyperX Pulsefire Dart RGBワイヤレスゲーミングマウス:20% OFF

HyperX Pulsefire Core RGBゲーミングマウス:43% OFF

Cloud Stinger Core PC:19% OFF

HyperX ChargePlay Quad Nintendo Switch Joy-Con:20% OFF

HyperX ChargePlay Duo for PS4:20% OFF

