バットマンの元相棒･ナイトウィングが"IKEMEN"フィギュア化、マスクも付属

2018年3月発売予定「DC COMICS IKEMEN ナイトウィング」(8,640円/税込)

ホビーメーカー・コトブキヤにてDCコミックス作品に登場するキャラクターを日本風の"イケメン化"を施し立体化するシリーズがスタート。第1弾としてナイトウィングが、2018年3月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は8,640円(税込)。

ナイトウィングは、バットマンの元相棒で初代ロビンとして知られるディック・グレイソンのこと。今回のフィギュアは、Ricken氏のイラストをコンセプトアートとして立体化されており、指先までこだわった造形となっている。

引き締まった体を包むスーツはパール塗装で、随所の皺表現もアクセントに。顔パーツの差し替えで馴染み深いドミノマスクを着用した状態も再現できる。なおシリーズの第2弾はレッドフードを予定しており、並べて飾る事を想定したポーズにもなっているという。

商品価格は8,640円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は2018年3月を予定している。なお、初回生産分限定特典として「『内緒だよ』顔パーツ」がプレゼントされる。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s17)