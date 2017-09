「HMM ZOIDS」ガンスナイパー再販、特徴はシリーズ最高クラスの重火力装備

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「ガンスナイパー リノン仕様」が再生産され、2017年12月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は4,860円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。「ガンスナイパー リノン仕様」は、同シリーズ中で最高クラスとなる重火力装備が最大の特徴となっている。

背部のガトリング砲と対ゾイド3連砲は、ガンスナイパーのサイズに合わせ作り起こした新規パーツ。各部に装備されたミサイルなど、"移動武器庫"と言えるような装備を楽しむことができる。さらに、アニメの名シーンが再現可能な武器カゴも付属。パイロットであるリノン・トロスのパイロットフィギュアは塗装済みとなっている。

商品価格は4,860円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年12月を予定している。

(C)1983-2005 TOMY (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.