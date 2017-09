2017年10月より放送開始となるTVアニメ『お酒は夫婦になってから』の主題歌アーティストが「Cellchrome (セルクローム)」に決定したことが、本日、名古屋Electric Lady Landで開催されたフリーライブイベント「セルクロミーティングSP -Stand Up Now-」で発表された。

「Cellchrome」は、2017年8月23日に、TVアニメ『コンビニカレシ』のオープニングテーマとなっている「Stand Up Now」でデビューした名古屋発の4ピースロックバンド。『お酒は夫婦になってから』の主題歌に決定した新曲「Don't Let Me Down」は、デビューシングル「Stand Up Now」に続いて、小気味よいサウンドにキャッチーなメロと爽やかなヴォーカルが魅力の楽曲となっている。

TVアニメ『お酒は夫婦になってから』は、2017年10月より放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)クリスタルな洋介・小学館/お酒は夫婦になってから製作委員会