バットマンの息子･ロビン&バットハウンドがARTFX+新シリーズ第3弾で立体化

2018年2月発売予定「ARTFX+ スーパーサンズ ロビン&バットハウンド 2パック」(7,020円/税込)

ホビーメーカー・コトブキヤが展開するフィギュアシリーズ「ARTFX+」内の新たなプロジェクト「DC UNIVERSE REBIRTH」の第3弾で、バットマンとして知られるブルース・ウェインの息子であるロビンことダミアン・ウェインが、2017年12月に発売することが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は7,020円(税込)。

「ARTFX+」シリーズは、コトブキヤがオリジナルのコンセプトで展開するダイナミックなポージングフィギュアで、主に海外作品を立体化してきた「ARTFX」シリーズに「+」要素を加えたライン。「ARTFX」シリーズよりも安価でスケールダウンによるコレクションサイズを追求している。これまでにアメコミや『スター・ウォーズ』シリーズからさまざまなキャラクターが立体化されてきた。

1/10スケールとなる今回のフィギュアは、各所をリファインされた新コスチュームで立体化。原型は、實方一渓氏が担当している。また、グッドボーイことエースのフィギュアも付属。スチール製の台座も同梱される。

商品価格は7,020円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は2018年2月を予定している。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics.

