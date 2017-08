CLAMP版「HiGH&LOW」が映画泥棒とコラボ！週替りでSWORDメンバー登場

「HiGH&LOW g-sword」と「NO MORE映画泥棒」のコラボレーションCMロゴ。 (c)「映画館に行こう!」実行委員会

(c)Hi-AX/LDH ASIA

(c)CLAMP・ST/講談社

(c)2017「HiGH&LOW」製作委員会

CLAMP「HiGH&LOW g-sword」と、映画盗撮防止キャンペーンのCM「NO MORE映画泥棒」のコラボレーションが決定。映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」が公開される8月19日より、5週間にわたり週替わりで公開される。

これは、映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」の公開を記念した企画。オリジナルCMは本映画の上映前に公開され、SWORDの5チームが週替わりで登場する。CMでは、SWORD地区にある映画館を舞台に、映画を観に来たSWORDメンバーとそこに現れたカメラ男とのやり取りが描かれる。どのチームのCMが流れるかは劇場に行ってからのお楽しみだ。

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」は、山王連合会、WhiteRascals、鬼邪高校、RUDEBOYS、達磨一家の5つのチームが競い合うSWORD地区を舞台に、シリーズ最大規模のバトルを描くシリーズ最新作。続編「HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION」は11月11日に封切られる。なお「HiGH&LOW g-sword」は週刊少年マガジン(講談社)にて連載された「HiGH&LOW」のコミカライズ作品。単行本はフラッシュアニメが収録されたDVD付き特装版とともに、10月17日にリリースされる。

