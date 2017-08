TVアニメ『サクラダリセット』、第20話のあらすじ&先行場面カットを紹介

2017年4月から放送開始となったTVアニメ『サクラダリセット』より、第20話「BOY, GIRL and the STORY of SAGRADA 1/5」のあらすじと先行場面カットを紹介しよう。

■第20話「BOY, GIRL and the STORY of SAGRADA 1/5」

何事もなかったかのような日常。平和な咲良田の街。ありきたりな毎日。学校の屋上で将来の夢を語りながら昼食をとる。浅井ケイは母の作ったチキンカレーの味を思い出す。それは昨日、相麻菫が作ってくれたものと似ていた。ケイは、母に会おうと自分の生まれ育った街を訪ねる。そこで思いがけない人物と遭遇するのだった。

(脚本:高山カツヒコ、コンテ:きみやしげる、演出:きみやしげる、作画監督:CHA MYONG JUN/今岡大/三浦春樹/斎藤大輔、総作画監督:下谷智之/蘇武裕子)

TVアニメ『サクラダリセット』は、TOKYO MX、関西テレビ、BS11、AT-Xにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)河野裕・椎名優 /KADOKAWA/アニメ「サクラダリセット」製作委員会