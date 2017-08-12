ジャンプ50周年記念の復刻版、第2弾はジョジョ＆ONE PIECEの連載開始号

「復刻版 週刊少年ジャンプ パック2」

週刊少年ジャンプ（集英社）の創刊50周年を記念した「復刻版 週刊少年ジャンプ」の「パック2」が本日8月12日に刊行された。

「復刻版 週刊少年ジャンプ」は週刊少年ジャンプの歴史の中で記念、記録、記憶に残った号を復刻するもの。「パック2」には2017年に30周年を迎えた荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」、20周年を迎えた尾田栄一郎「ONE PIECE」の連載がそれぞれスタートした、1987年1・2合併号、1997年34号が同梱されている。

「復刻版 週刊少年ジャンプ」の最終号となる9月16日発売の「パック3」では、武論尊原作による原哲夫「北斗の拳」が表紙を飾った1986年26号、鳥山明「DRAGON BALL」が表紙をk雑多1991年21・22合併号をセット販売する。

復刻版 週刊少年ジャンプ パック2

週刊少年ジャンプ1987年1・2合併号掲載作品

荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」

鳥山明「DRAGON BALL」

武論尊・原哲夫「北斗の拳」

春日井恵一「アカテン教師 梨本小鉄」

高橋陽一「キャプテン翼」

宮下あきら「魁!!男塾」

車田正美「聖闘士星矢」

ゆでたまご「キン肉マン」

平松伸二「キララ」

秋本治「こちら葛飾区亀有公園前派出所」

新沢基栄「ハイスクール！奇面組」

本宮ひろ志「赤龍王」

北条司「CITY HUNTER」

高橋よしひろ「銀牙―流れ星 銀―」

えんどコイチ「ついでにとんちんかん」

今泉伸二「空のキャンバス」

こせきこうじ「県立海空高校野球部員山下たろーくん」

週刊少年ジャンプ1997年34号掲載作品

尾田栄一郎「ONE PIECE」

和月伸宏「るろうに剣心 ―明治剣客浪漫譚―」

荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」

島袋光年「世紀末リーダー伝たけし！」

藤崎竜「封神演義」

山根和俊「JOKER」

桂正和「I”s」

秋本治「こちら葛飾区亀有公園前派出所」

浅美裕子「WILD HALF」

梅澤春人「BOY」※Oはストローク符号付きが正式表記。

真倉翔・岡野剛「地獄先生ぬ～べ～」

小栗かずまた「花さか天使テンテンくん」

つの丸「みどりのマキバオー」

木多康昭「幕張」

高橋和希「遊☆戯☆王」

徳弘正也「Wrestling with もも子」

にわのまこと「陣内流柔術武闘伝 真島クンすっとばす!!」

高橋ゆたか「魔女娘ViVian」

高橋陽一「キャプテン翼 ワールドユース編」

復刻版 週刊少年ジャンプ パック3

週刊少年ジャンプ1986年26号

週刊少年ジャンプ1991年21・22合併号