シリーズ累計818万部発行の時雨沢恵一氏による不朽の名作『キノの旅 the Beautiful World』が再アニメ化。TVアニメ『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』となって、2017年10月より放送開始となるが、そのアニメキービジュアルが公開された。

さらに、本作のオープニング&エンディングテーマを、印象的な楽曲の世界観が魅力のやなぎなぎが担当することも決定している。

TVアニメ『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』は、2017年10月よりAT-X、TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にて放送予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)2017 時雨沢恵一/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/キノの旅の会