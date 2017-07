妖精兵器と呼ばれる少女たちと生き残った準勇者との儚くそして切ない物語を描いたTVアニメ『終末なにしてますか?忙しいですか?救ってもらっていいですか?』より、ヒロインのクトリに注目したアイテムがグルーヴガレージより登場する。

「【オモテウラバー】Wクトリ」は、表面に初期の青髪も鮮やかなクトリ、裏面にセニオリスの使いすぎによって前世からの侵食が進んでしまった赤髪のクトリをデザイン。台座のラバーには半透明素材が使用され、表面はぷっくり仕様となっている。価格は1,300円(税別)。

「Do you have what THE END Tシャツ」は、Tシャツを空に見立て、その中を落ちていくクトリのシルエットを描いたシンプルなデザインとなっている。価格は3,200円(税別)。

これらのアイテムは、本日よりネット通販サイトおよびアニメショップにて予約受付がスタートし、発売は2017年9月の予定となっている。

(C) 2017枯野瑛・ue/KADOKAWA/68番島・妖精倉庫