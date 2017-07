『トリニティセブン』サイトウケンジが贈る、『DRAGON PRINCESS』本格始動

2017年6月9日(ロックの日)に作品情報が解禁された『DRAGON PRINCESS』のCD発売が2017年8月26日(土)に正式決定した。

『DRAGON PRINCESS』は、異世界から地球侵略にやって来た神聖ドラクル王国のお姫様・ティア(cv. 福原綾香)が、日本のバンドマンである春秋旬太郎(cv. 森久保祥太郎)と出会い、生まれて初めて触れた「ロック音楽」に心を奪われてしまうところから物語が始まる。

ティアと旬太郎を中心に、ティアの生真面目な妹・アーピアス(cv. 橋本ちなみ)、旬太郎の幼馴染で絶世の美少女・芳乃(cv. 阿部里果)、そして謎めいた先輩・小茉莉(cv. 岡本理絵)などの少女たちを巻き込みながら織り成す、史上最強のロックストーリーとなっている。

■『DRAGON PRINCESS』キャラクター&キャスト

春秋旬太郎 (しゅんじゅうしゅんたろう) cv. 森久保祥太郎

ティア (ティア=マーディラトス=ドラクル) cv. 福原綾香

アピリー (アーピアス・キングリア・ドラクル) cv. 橋本ちなみ

桜見芳乃 (さくらみよしの) cv. 阿部里果

紅小茉莉 (くれないこまつり) cv. 岡本理絵

天ノ川月読 (あまのがわつくみ) cv. 篠田みなみ

色音夏彦 (しきねなつひこ) cv. 中西伶郎

ヴラッド・ドラクル3世 (ヴラディアス=ドラクル3世) cv. 竹田雅則 ほか

発売されるCDには、初回限定特典として特製ポスターが付くほか、アニメイトとゲーマーズ各店では別デザインのアナザージャケットがそれぞれ店舗特典として付く予定だ。さらにCD予約&購入者特典として、10月7日(土)にアニメイト秋葉原店とAKIHABARAゲーマーズ本店にて、コメンタリートークイベントの開催が決定している。

また、8月27日(日)には表参道GROUNDにて、CD発売を記念したイベント「ULTRA DRAGONIC CARNIVAL!」の開催も決定している。DRAGON PRINCESS SPECIALUNITやTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND等、豪華出演陣に加え、限定チケット(グッズ&アンコールイベント参加)の発売も予定。

チケット販売日時や最新情報に関しては今後も引き続き発表されるので、公式サイトや公式Twitterを随時チェックしよう。

【タイトル】DRAGON PRINCESS

【発売日】2017年8月26日

【品番】EXCD-DP001

【価格】2,800得ん(税別)

【発売元】EX Inc.

【販売元】EX Inc./Frontier Works Inc.

【TRACK LIST】

1. Prologue ~Dragon Princess's ATTACK!~

2. Dirty Aggressions Done Dirt Cheap

3. Strange Kind Of Women

4. Amadeus Tears(SONG)

5. Epilogue ~Band Man's ATTACK~

6. Hang in There(SONG)

(C)DRAGON PRINCESS