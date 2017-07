『音楽の日』にAKB48グループ5組、Perfume、ポルノら - 第5弾出演者発表

7月15日に放送されるTBSの音楽特番『音楽の日』(14:00~29:00、うち約13時間生放送 ※地域によって放送時間が異なる)の第5弾出演アーティストが9日、発表された。

6日より放送前日の14日まで毎日、出演アーティスト情報を発表中。今回新たに、自身の代表作や今に繋がる一歩を築いた曲を披露するアーティストなど11組の出演が決定した。AKB48グループからはAKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48の5組。そのほか、CHEMISTRY、研ナオコ、湘南乃風、T.M.Revolution、Perfume、ポルノグラフィティが出演する。

また、『音楽の日』ならではのコラボレーションが明らかに。研ナオコとコラボするのは梅沢富美男。テレビではなかなか観ることができない女形の姿でステージに華を添える。さらに、CHEMISTRY川畑要&三浦大知が、鈴木雅之とコラボし、シャネルズやラッツ&スターの懐かしの名曲を披露する。

7回目となる今年のテーマは「未来への一歩」。一歩ずつ歩んでいる「復興への道」と3年後にやってくる「東京オリンピック」、明るい未来へ向かって進む日本中の"一歩"にエールと元気を送る。司会は元SMAPの中居正広と同局の安住紳一郎アナウンサーで、ともに7年連続となる。

■『音楽の日』出演アーティスト(五十音順、7月9日現在)

絢香、石川さゆり、梅沢富美男、AKB48グループ、A.B.C-Z、大竹しのぶ、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、欅坂46、米米CLUB、ジャニーズWEST、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、竹原ピストル、TUBE、TOKIO、西野カナ、NEWS、乃木坂46、はなわ、平井堅、V6、Hey! Say! JUMP、MAX、三浦大知、ゆず、Little Glee Monster、REBECCA、E-girls、EXILE THE SECOND、尾崎裕哉、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、徳永英明、渡辺美里、家入レオ、井上苑子、大原櫻子、OKAMOTO’S、ORANGE RANGE、KANA-BOON、Creepy Nuts、the peggies、JY、TEE、NOBU、HOWL BE QUIET、Beverly、flumpool、BLUE ENCOUNT、FlowBack、ぼくのりりっくのぼうよみ、水樹奈々、miwa、LiSA、Leola、F-BLOOD、香西かおり、島津亜矢、高橋優、新妻聖子、秦基博、藤井フミヤ、堀内孝雄、水谷千重子、山崎育三郎、和田アキ子、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、CHEMISTRY、研ナオコ、湘南乃風、T.M.Revolution、Perfume、ポルノグラフィティ

