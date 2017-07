その執事、絶叫…黒執事×富士急ハイランド、屋内アトラクションやグッズ登場

「富士急ハイランド×黒執事 Book of the Atlantic ~その執事、絶叫~」ロゴ

枢やな原作による劇場アニメ「黒執事 Book of the Atlantic」と、富士急ハイランドのコラボイベント「富士急ハイランド×黒執事 Book of the Atlantic ~その執事、絶叫~」が、8月1日から10月1日まで催される。

8月23日に「黒執事 Book of the Atlantic」のBlu-ray / DVDがリリースされることを記念し、実施される同イベント。期間中、富士急ハイランド内に「黒執事」初となる屋内アトラクションがオープンするほか、劇中の象徴的なシーンを再現した部屋や、同イベントのために描き下ろされたビジュアルの巨大フォトスポットが用意される。さらにキャラクターと一緒に写真が撮れるARコンテンツが登場するほか、グッズも販売。詳細は後日発表される。

「富士急ハイランド×黒執事 Book of the Atlantic ~その執事、絶叫~」

期間:2017年8月1日(火)~10月1日(日)※一部アトラクションの営業開始が遅れる可能性あり。

実施エリア:富士急ハイランド内「絶凶・戦慄迷宮」(一部)及び「血に飢えた病棟」を含む周辺一帯

本記事は「 コミックナタリー 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。