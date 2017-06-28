『BORUTO-ボルト-』サントラ発売! 高梨康治「刃-yaiba- Live 2017」開催

数々のアニメ作品の音楽を手掛ける高梨康治、放送中のTVアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』や映画『劇場版フェアリーテイル –DRAGON CRY–』でもおなじみの彼が率いる「刃-yaiba-」のライブが2017年9月24日(日)に開催される。
海外でも人気の『NARUTO-ナルト-疾風伝』『FairyTail』から『All Out!!』『タイガーマスクW』、そして現在放送中の最新作『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』まで、「刃-yaiba-」の魅力を余すところなく魅せるステージとなる。
そんな彼らが手掛ける『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』のサウンドトラックが本日6月28日にリリース。初のVocal楽曲「風になれ」が収録され、その歌を歌うVocalist「Ray」もついに発表となっているので、こちらもチェックしておきたい。
■高梨康治 & 刃-yaiba- LIVE 2017
【出演】高梨康治(Keyboard)、茂戸藤浩司(Taiko)、藤澤健至(Guitar)、-KIJI-(三味線)、元永拓(尺八)、満園庄太郎(Bass)、市川義久(Drums) & Ray(Vocal)
【ゲスト】後日続々発表
【日時】2017年9月24日(日) OPEN 16:15 / START 17:00
【会場】新宿ReNY
【料金】前売6,500円(税込) / 1ドリンク別(全自由・整理番号順入場)
【一般発売】2017年7月1日(土)10:00～
チケットなどライブに関する詳細はTeam-MAX公式サイトにて。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ