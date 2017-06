V6×GINZA SIX、乃木坂46×ヒム子がテレ東音楽祭で奇跡のコラボ!

テレビ東京系で28日に放送される音楽特番『テレ東音楽祭 2017』(18:25~22:48)のコラボ企画概要、および出演アーティスト第3弾が27日、明らかになった。

同番組は2014年に『テレ東 音楽祭(初)』として始まって以来、年に1回のテレ東"最大のお祭り"として放送されている。テーマは「思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発」。総合MCは4年連続となる、国分太一(TOKIO)が務める。

新たにアイドルグループ・欅坂46、『THEカラオケ★バトル』(毎週水曜18:55~)で活躍中の13歳、鈴木杏奈の出演が明らかに。また、テレ東ならではのコラボ企画として、V6が銀座の新スポット・GINZA SIXから”6つながり”のスペシャルメドレーを実施することが発表された。

さらに、関ジャニ∞は200名を超えるダンサーとお祭り騒ぎを繰り広げ、乃木坂46は『ゴッドタン』(毎週土曜25:45~)の「芸人マジ歌選手権」で活躍を見せる人気キャラ・ヒム子(バナナマン 日村勇紀)とのスペシャルコラボが実現。ほか、世界卓球2017で活躍の平野美宇選手&伊藤美誠選手も緊急参戦し、馬術の腕も確かな華原朋美が馬に乗りながら歌唱するなど、盛りだくさんの内容となっている。

同番組にはすでにTOKIO、KinKi Kids、V6、NEWS、関ジャニ∞、Hey! Say! JUMP、A.B.C-Z、ジャニーズ WEST、 AKB48、乃木坂46、NGT48、STU48、観月ありさ、大黒摩季、TRF、平井堅、華原朋美、T.M.Revolution、ゆず、倉木麻衣、湘南乃風、西野カナ、SEKAI NO OWARI、きゃりーぱみゅぱみゅ、中丸雄一、EXILE THE SECOND、E-girls、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、globe(小室哲哉&Marc Panther)×島袋寛子、青山テルマ、フェアリーズ、井上苑子、モーニング娘。'17の出演が発表されている。