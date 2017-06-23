SMAP、2017年上半期のトータルセールス1位に! 86.7億円売上

アイドルグループ・SMAPが、「オリコン2017年上半期ランキング」でアーティスト別トータルセールス部門1位に輝いたことが23日、わかった。集計期間は2016年12月12日～2017年6月11日。

2016年末をもって、惜しまれながら解散した国民的グループ・SMAP。上半期の音楽ソフト(シングル・アルバム・ミュージックDVD・ミュージックBlu-ray Disc)の期間内総売上金額が86.7億円を記録し、上半期アーティスト別トータルセールス(ATS部門)1位の座に輝いた。同グループが同部門1位となるのは初めて。

さらに、25周年記念ベストアルバム『SMAP 25 YEARS』(ビクターエンタテインメント/2016年12月発売)が、期間内売上116.0万枚を記録し、今年度の上半期アルバムランキングで1位を獲得。ATS部門と合わせ、2冠を達成した。解散・引退および活動休止状態にあるアーティストの上半期アルバム1位獲得は、1971年のサイモン&ガーファンクル『明日に架ける橋』に次いで2組目で、国内アーティストとしては初だという。

また、2001年発売の『Smap Vest』がアルバムランキング6位、音楽映像作品『Clip! Smap! コンプリートシングルス』(2016年12月発売)が上半期総合ミュージックDVD・BDランキング2位を獲得するなど、各部門で上位を記録。ATS部門1位を後押しすることとなった。

オリコン2017年上半期ランキング 主な結果

■アーティスト別トータルセールス部門

SMAP

■シングル部門 作品別売上枚数ランキング

AKB48「願いごと 持ち腐れ」

■アルバム部門 作品別売上枚数ランキング

SMAP『SMAP 25 YEARS』

■デジタルアルバム部門 作品別DL数ランキング

Mr.Children『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』

■総合ミュージックDVD・Blu-ray Disc部門 作品別売上枚数ランキング

嵐『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』

■DVD部門 作品別売上枚数ランキング

嵐『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』

■Blu-ray Disc部門 作品別売上枚数ランキング

嵐『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』