藤田ニコル、キモうまグルメの極意は「かわい子ぶらないで、ありのまま!」

モデルの藤田ニコルが、カンテレ・フジテレビ系バラエティ番組『有吉弘行のダレトク!?』(毎週火曜22:00~ ※20日は21:00~2時間SP)の名物コーナー「キモうまグルメ IN THE WORLD」で奮闘している。"キモうまハンター(調査員)"として虫を食べるなど、体を張る過酷な仕事を受けた理由を語った。

見た目はキモいが食べたらおいしい食材をハンティング、試食する「キモうまグルメ IN THE WORLD」。藤田は「自分が、何ができるかわからなかったので、何でもやってみようとマネージャーさんと話していたんです。そんな時に、『キモうまグルメ IN THE WORLD』調査員のお話をいただいたので、やってみようと思ったんです!」と、タイミングが合致したことを振り返る。

これまでのロケで一番つらかったのは「オオマリコケムシ」で、「採るのも大変だったし、とにかくマズかった!」と言う一方、「皆さんにおススメなのは、タランチュラとナメクジです!」と絶賛。ロケにおける心構えは「とにかくかわい子ぶらないで、ありのままやる!」だそうだ。

「最近、声をかけられる時はほぼ必ず『ダレトク見てます!』と言われるので、それがうれしいです! これからも"キモうま"のおいしさを伝えられるように頑張ります!」と、コーナーへの愛着を語る藤田。今後は、「キモうまグルメ」以外にも、「体を張るロケなど、何でもやりたいです。なるべくハードなのがいい(笑)」と、意欲を示した。

20日のスペシャルでは、「キモうまグルメ IN THE WORLD」で、一流キモうまハンターの田中卓志(アンガールズ)が、初参戦となる相方の山根良顕とタイへ。他にも、モスバーガーのボツメニューや、つい食べてしまう"罪作りなグルメ"を紹介する新企画「罪悪感グルメ」が放送される。