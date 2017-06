岩田剛典、炎天下の革ジャンに「ミスった」 メンバーも驚きの爽やかな汗

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント「HiGH&LOW」プロジェクトシリーズの世界観を再現する「HiGH&LOW THE LAND」「HiGH&LOW THE MUSEUM」のプレス発表会が14日、東京・よみうりランドで行われた。会見には、岩田剛典(EXILE/三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE)、鈴木伸之(劇団EXILE)、町田啓太(劇団EXILE)、山下健二郎(三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE)、佐藤寛太(劇団EXILE)、佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)、八木将康(劇団EXILE)、天野浩成、岩谷翔吾(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、山本彰吾(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)が登場した。

今回は、5つのチームが拮抗した勢力を持つ「SWORD」地区の中で、山王連合会に所属するメンバーが勢ぞろい。メンバーは実際に「HiGH&LOW THE LAND」「HiGH&LOW THE MUSEUM」内を体験し、会見に登場した。「THE MUSIUM」内のARスペースで、自分が演じる役のコブラと一緒に写真を撮ったという岩田は「なんとも言えない気分でした」と感想を語り、周囲を笑わせた。

よみうりランド周辺が地元だという鈴木は「お世話になってましたねもともと。プールもあって温泉もあってすごく良い複合施設なので」とアピールし、司会者から「関係者じゃないですよね?」と疑われる事態に。町田はTHE RAMPAGEの岩谷を「今坊主なんですけど、こないだまで頑張って舞台もやってたみたいで」と紹介し、「今回は山王で一緒に並んで出るのが初めてなので、初々しくていいなと思いながらずっと見てました」と、温かく見つめていた。

佐藤寛太、佐藤大樹とトリオでショートムービーも制作した山下は、記者からの「3人は仲いいんですか?」という質問に真顔で「むちゃくちゃ嫌いですね」と答え、2人を慌てさせる。寛太から「目の前でそんな!」、大樹から「健二郎さん!」と抗議を受けた山下は「むちゃくちゃ仲いいです。実際3人でも動いてますし、本編でも」と笑顔で訂正し、周囲を安心させた。

また、会見途中から革ジャンを脱ぎだした岩田。司会者からは「岩田さんがどんどん脱ぐのかと思いました」と驚かれ、周囲のメンバーも「汗がすごい!」とびっくり。岩田は「尋常じゃないですね。革ジャンはミスりました……」と反省しながら、「熱中症に気をつけて、水分補給をしてもらえたらなと思います」と爽やかに注意喚起した。

『HiGH&LOW』シリーズは新作『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)公開を控えている。