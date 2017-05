『サクラダリセット』、宇川沙々音役に小清水亜美! 第9話場面カットを紹介

2017年4月から放送開始となったTVアニメ『サクラダリセット』より、第9話「Strapping/Goodbye is not an easy word to say」のあらすじと先行場面カットを紹介しよう。

第9話より

なお、第9話より新キャラクター・宇川沙々音(cv. 小清水亜美)が登場する。

■宇川沙々音(cv. 小清水亜美)

管理局でアルバイトをする大学1年生。チョコレートが大好き。能力を使用する際に指輪をはめるのが特徴。

TVアニメ『サクラダリセット』、第9話のあらすじ&場面カット

■第9話「Strapping/Goodbye is not an easy word to say」

2年前――ケイと春埼美空がまだ中学2年の頃。相麻菫が死んだ後、2人は疎遠になっていた。お互いもう屋上に行くこともなくなり、ケイも春埼を避けていた。そこに、奉仕部から依頼が入る。問題を解決するため、2人は久しぶりに会うのだが、そこで春埼はリセットが使えなくなったと言う。

(脚本:高山カツヒコ、コンテ:坂田純一、演出:矢野孝典、作画監督:西村彩、総作画監督:中村深雪/蘇武裕子)

TVアニメ「サクラダリセット」 #9 Strapping/Goodbye is not an easy word to say





TVアニメ『サクラダリセット』は、TOKYO MX、関西テレビ、BS11、AT-Xにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)河野裕・椎名優 /KADOKAWA/アニメ「サクラダリセット」製作委員会