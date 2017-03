DCコミックヒーロー･グリーンアロー、『ARROW』シーズン4版でフィギュア化

2017年8月発売予定「ARTFX+ グリーンアロー -ARROW-」(8,100円/税込)

コトブキヤが展開するフィギュアシリーズ「ARTFX+」より、冒険アクションドラマ『ARROW/アロー』などに登場するDCコミックスのヒーロー「グリーンアロー」が、2017年8月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は8,100円(税込)。

「ARTFX+」シリーズは、コトブキヤがオリジナルのコンセプトで展開するダイナミックなポージングフィギュアで、主に海外作品を立体化してきた「ARTFX」シリーズに「+」要素を加えたライン。「ARTFX」シリーズよりも安価でスケールダウンによるコレクションサイズを追求している。これまでにアメコミや『スター・ウォーズ』シリーズからさまざまなキャラクターが立体化されてきた。

今回のアイテムは、DCコミックスのドラマシリーズのキャラクターを1/10スケールで立体化するプロジェクト第3弾として登場。『ARROW/アロー』は、億万長者のオリバー・クイーン(グリーンアロー)が海難事故で謎の無人島に遭難し、故郷のスターリング・シティを汚す悪を制裁するビジランテとなって活躍する作品だ。

フィギュアは、シーズン4で初披露されたショートスリーブ版をセレクト。武器である弓と弓矢は、差し替えで下に構えたポーズと左手に持ったポーズを選べる。また、台座はドラマロゴをあしらった金属製ベースで、足裏に仕込んだマグネットで固定することができる。

商品価格は8,100円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年8月を予定している。

ARROW and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)