fripSideの15周年イヤーの幕開けを飾る! さいたまスーパーアリーナ公演

2017年3月18日(土)、さいたまスーパーアリーナにてfripSideのワンマン・ライブ「fripSide LIVE TOUR 2016-2017 FINAL in Saitama Super Arena -Run for the 15th Anniversary-supported by animelo mix」が開催された。

2002年のfripSide結成から15年、そのプロジェクト第一弾と銘打たれた本公演では、冒頭より披露された「sister's noise」をはじめ、fripSide15年のキャリアを網羅した構成となった。また、多彩な豪華ゲストの登場や新曲「clockwork planet」の初披露など、ツアーファイナルに、そして15周年イヤーの幕開けに相応しい大盛況のステージとなった。

中盤には昨年に「僕は僕であって」「The end of escape」でコラボレーションを果たしたangelaが登場。fripSideとの奇跡のタッグがステージ上で初めて再現された。ほかにもfripSideが共に歩んできたアーティスト・KOTOKOや、第1期ボーカリストのnaoがゲストに登場し、fripSide15周年に花を添える。

angela KOTOKO nao

Wアンコールの最後に披露された代表曲「only my railgun」までの全36曲、およそ4時間、約20,000人が集まった"さいたまスーパーアリーナ"の会場は熱狂と、彼らのイメージカラーであるウルトラオレンジの光に包まれた。

本公演を皮切りにfripSideの15周年記念プロジェクトはまだまだ続く。15周年企画第2弾となる、第2期fripSideによる第1期カバー・アルバムの発売、本日初披露されたTVアニメ『クロックワーク・プラネット』OPとなるニュー・シングル「clockwork planet」の5月のリリース、2017年秋の全国ツアーの発表や本公演のダイジェスト版のdアニメストアでの配信、そして本公演の映像パッケージ化などが控えている。15年の歴史とともに新たな領域へと足を踏み入れたfripSide。各詳細は公式サイトにて。

「fripSide LIVE TOUR 2016-2017 FINAL in Saitama Super Arena -Run for the 15th Anniversary-supported by animelo mix」セットリスト

M-01 : 2016 -third cosmic velocity-

M-02 : sister's noise

M-03 : way to answer

M-04 : crescendo -version2016-

M-05 : Secret of my heart

M-06 : white relation

M-07 : unlimited destiny

M-08 : clockwork planet (新曲)

M-09 : fermata ~Akkord:fortissimo~

M-10 : →unfinished→ Album ver.-/KOTOKO

M-11 : SHOOT!/KOTOKO

M-12 : The end of escape/fripSide×angela

M-13 : 僕は僕であって/angela×fripSide

M-14 : everlasting

M-15 : endless memory~refrain as Da Capo~

M-16 : determination

M-17 : meditations

M-18 : whitebird

M-19 : last fortune

M-20 : LEVEL5 -judgelight-

M-21 : eternal reality

M-22 : あっせんぶる☆LOVEさんぶる/fripSide feat. nao

M-23 : split tears/fripSide feat. nao

M-24 : Decade/fripSide feat. nao

M-25 : an evening calm

M-26 : white forces -IS3 edition-

M-27 : 1983 -schwarzesmarken-(IS3 version)

M-28 : magicaride -version2016-

M-29 : future gazer

M-30 : Hesitation Snow

M-32 : Side by Side

M-32 : black bullet

M-33 : Two souls -toward the truth-

【ENCORE】

EN-01 : Heaven is a Place on Earth

EN-02 : Luminize

【W ENCORE】

W EN-01 : only my railgun