アニメ「武装少女マキャヴェリズム」PV第2弾公開、放送日時も解禁

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「武装少女マキャヴェリズム」PV第2弾カット (c)2017 黒神遊夜・神崎かるな/KADOKAWA/「武装少女マキャヴェリズム」製作委員会
黒神遊夜・神崎かるな原作によるテレビアニメ「武装少女マキャヴェリズム」のPV第2弾が公開された。
「武装少女マキャヴェリズム」は、武装した女子生徒たちに男子が支配されている学園を舞台にしたバトルアクション。PVには畠中祐演じる納村不道、高田憂希演じる鬼瓦輪、北原沙弥香演じる亀鶴城メアリ、西田望見演じる眠目さとり、日高里菜演じる花酒蕨、日岡なつみ演じる因幡月夜、松井恵理子演じる天羽斬々らが登場し、キャラクターボイスを聴くことができる。
また各局での放送情報も明らかに。4月5日23時からAT-Xでのオンエアを皮切りに、TOKYO MX、KBS京都、テレビ愛知、サンテレビ、TVQ九州放送、BS11で順次放送される。「武装少女マキャヴェリズム」の原作は月刊少年エース（KADOKAWA）にて連載中されており、最新刊となる6巻は3月25日に発売される。
テレビアニメ「武装少女マキャヴェリズム」
放送情報
AT-X：4月5日（水）より毎週水曜日23:00～（リピート放送：毎週金曜15:00～、毎週日曜7:30～、毎週火曜7:00～）
TOKYO MX：4月5日（水）より毎週水曜日25:35～
KBS京都：4月6日（木）より毎週木曜日25:30～
テレビ愛知：4月8日（土）より毎週土曜日26:50～
サンテレビ：4月12日（水）より毎週水曜日26:00～
TVQ九州放送：4月13日（木）より毎週木曜日27:00～
BS11：4月10日（月）より毎週月曜日27:00～
キャスト
納村不道：畠中祐
鬼瓦輪：高田憂希
亀鶴城メアリ：北原沙弥香
眠目さとり：西田望見
花酒蕨：日高里菜
因幡月夜：日岡なつみ
天羽斬々：松井恵理子
スタッフ
原作：黒神遊夜 作画：神崎かるな （株式会社KADOKAWA「月刊少年エース」連載）
監督：橘秀樹
シリーズ構成：下山健人
キャラクターデザイン：滝本祥子
音楽：水谷広実（Team-MAX）
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：SILVER LINK.
(c)2017 黒神遊夜・神崎かるな/KADOKAWA/「武装少女マキャヴェリズム」製作委員会
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