あなたのアイドルを、PSVRで伝説のステージのセンターに! 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR」大阪公演

2017年6月10日、大阪城ホールで行われた「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!」大阪公演において、PSVR専用ソフト『アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション』の新モード「EDIT LIVE」の追加決定が発表された。

PSVR『アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション』は、『シンデレラガールズ』のアイドルたちのライブをVRで客席から体験できるゲーム。会場のスクリーンに「全183人のアイドルが華麗に舞い踊る」の文字が表示された時は一瞬理解が追いつかなかったが、183人といえば、『シンデレラガールズ』に登場したオリジナルアイドル(765プロ・876プロ・トレーナーなどを除く)のほぼ全員に相当する人数だ。

『アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション』で体験できるライブの舞台は舞浜アンフィシアターのステージだが、ライブ会場でこの報を聞いて想起するのは、今や伝説の彼方にあるファーストライブ「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE WONDERFUL M@GIC!!」の舞台がアンフィシアターであったことだ。はじまりの舞台となった会場で、はじまりの楽曲「お願い!シンデレラ」を歌う担当アイドルの姿を客席から追体験できる。それはVRならではの体験だ。今、いつか担当アイドルがステージに立つ日を夢見ているプロデューサーにとっては、本当に大きな意味を持つアップデートになるはずだ。

EDIT LIVEでは、キュート・クール・パッションの属性ごとに選んだ3人ずつをステージに登場させることができる。気になる実装スケジュールだが、新規アイドルは6月13日より順次配信予定とのこと。続報は毎週月曜日21:00よりニコニコ生放送で配信中の『デレラジ☆』などで公開予定となっている。

PS VR「アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション」無料配信「EDIT LIVE」モード紹介PV





また、今回のステージでは、アミューズメント施設向け音楽ゲーム『シンクロニカ』で、『アイドルマスター シンデレラガールズ』のイベントを実施することが発表された。期間は7月23日からで、ユーザーリクエストで選ばれた「あんずのうた」(双葉杏)、「共鳴世界の存在論」(二宮飛鳥)、「TOKIMEKIエスカレート」(城ヶ崎美嘉)、「メルヘンデビュー!」(安部菜々)の4曲が『シンクロニカ』に実装される予定だ。

今回の大阪公演は、関西を代表する大会場・大阪城ホールで2日間に渡って行われた。前半戦の「和」や「桜」をイメージさせる楽曲が集まるブロックでは、大阪出身の佳村はるかが「NUDIE★」で美嘉のカリスマを体現するような鮮烈なステージを見せ、衣裳の上に羽衣のごとき薄布をまとって「薄紅」の幻想的なステージを見せた立花理香も「大阪から出たくない!」と地元関西でのステージへの特別な想いをにじませた。後半戦のロックフェスのようなテイストのブロックでも、大阪出身の松田颯水が「PANDEMIC ALONE」で星輝子のスイッチの「オフ」と「オン」の間をジェットコースターのように行き来するすさまじいステージングを見せた。

だがある意味一番大阪らしさを体現していたのは、これまた大阪出身の大空直美が、MCでリクエストされた新喜劇ばりの「キレ芸」に仲間たちを巻き込んで、会場をハッピーな笑いの渦に巻き込んでいたことだろう。ネタをやるからには照れず、躊躇わず、徹底的に。居並ぶアイドルたちを正座させた大空は、ド迫力かつコミカルな大阪弁でまくしたてると、最後は天使のようにかわいいスマイルでキメて、ステージと会場全体をずっこけさせていた。

大阪公演が初ステージとなったのは、道明寺歌鈴役の新田ひよりと、椎名法子役の都丸ちよのふたり。緊張しながらもステージの間にも着実に成長していく様子が見て取れた新田、一見初ステージとは思えないぐらい堂々と、法子ならではのキュートすぎるハイトーンを響かせていたものの、ラストのMCの涙に張り詰めていたものが覗いた都丸……と性格の違いはあったものの、2人が励ましあいながら一緒に初ステージを目指してきた様子もトークから垣間見えていた。

宮城、石川、大阪の三会場六公演で、シンデレラ初のツアーの前半ブロックは終了。"奇跡の大行進"が次に目指すはツアーの折り返し地点、6月24日~25日の静岡公演だ。

THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR 【Serendipity Parade!!!】大阪公演 - セットリスト

【初日】

M-01 Shine!! / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

M-02 はにかみdays / 大橋彩香

M-03 にょわにょわーるど☆ / 松嵜麗

M-04 cherrymerrycherry / 大空直美

M-05 Flip Flop / 今井麻夏・新田ひより・松嵜麗

M-06 モーレツ★世直しギルティ! / 鈴木絵理・和氣あず未

M-07 NUDIE★ / 佳村はるか

M-08 薄紅 / 立花理香

M-09 青の一番星 / ルゥ ティン

M-10 キミのそばでずっと / 内田真礼・大橋彩香・佳村はるか

M-11 桜の頃 / 立花理香・新田ひより・ルゥ ティン

M-12 エチュードは1曲だけ / 今井麻夏・内田真礼・桜咲千依・千菅春香・ルゥ ティン

M-13 アタシポンコツアンドロイド / 大空直美・大橋彩香・立花理香・都丸ちよ・新田ひより

M-14 Orange Sapphire / 鈴木絵理・松嵜麗・松田颯水・佳村はるか・和氣あず未

M-15 BEYOND THE STARLIGHT / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

M-16 華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ / 内田真礼・桜咲千依

M-17 Bloody Festa / 桜咲千依

M-18 PANDEMIC ALONE / 松田颯水

M-19 Lunatic Show / 桜咲千依・立花理香・千菅春香・松田颯水

M-20 Wonder goes on!! / 千菅春香・都丸ちよ・ルゥ ティン・和氣あず未

M-21 サマカニ!! / 今井麻夏・大空直美・鈴木絵理・都丸ちよ・佳村はるか

M-22 夢色ハーモニー / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

<ENCORE>

EN-01 EVERMORE / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

EN-02 お願い!シンデレラ / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

【2日目】

M-01 Shine!! / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

M-02 はにかみdays / 大橋彩香

M-03 にょわにょわーるど☆ / 松嵜麗

M-04 cherrymerrycherry / 大空直美

M-05 Flip Flop / 今井麻夏・新田ひより・松嵜麗

M-06 モーレツ★世直しギルティ! / 鈴木絵理・和氣あず未

M-07 キミのそばでずっと / 内田真礼・大橋彩香・佳村はるか

M-08 桜の頃 / 立花理香・新田ひより・ルゥ ティン

M-09 青の一番星 / ルゥ ティン

M-10 薄紅 / 立花理香

M-11 NUDIE★ / 佳村はるか

M-12 エチュードは1曲だけ / 今井麻夏・内田真礼・桜咲千依・千菅春香・ルゥ ティン

M-13 アタシポンコツアンドロイド / 大空直美・大橋彩香・立花理香・都丸ちよ・新田ひより

M-14 Orange Sapphire / 鈴木絵理・松嵜麗・松田颯水・佳村はるか・和氣あず未

M-15 BEYOND THE STARLIGHT / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

M-16 華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ / 内田真礼・桜咲千依

M-17 Bloody Festa / 桜咲千依

M-18 PANDEMIC ALONE / 松田颯水

M-19 Lunatic Show / 桜咲千依・立花理香・千菅春香・松田颯水

M-20 Wonder goes on!! / 千菅春香・都丸ちよ・ルゥ ティン・和氣あず未

M-21 サマカニ!! / 今井麻夏・大空直美・鈴木絵理・都丸ちよ・佳村はるか

M-22 夢色ハーモニー / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

<ENCORE>

EN-01 EVERMORE / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

EN-02 お願い!シンデレラ / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.