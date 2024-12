冒険家のベア・グリルス氏が相棒にするルミノックスから新作2モデル

冒険家や作家として活躍するイギリス出身のベア・グリルス氏が愛用するルミノックスの腕時計「ベア・グリルスコレクション」から、新作の2モデルが登場。このコレクションは、ベア・グリルス氏からの要望を受けて進化を続けてきた高耐久&高機能なアウトドアウオッチだ。

Luminox BEAR GRYLLS SURVIVAL 3740 MASTER SERIES(Ref.3748)

コレクション最高スペックとなる「3740」シリーズからは、時分針の先端と文字板のシルバーが印象的な「Luminox BEAR GRYLLS SURVIVAL 3740 MASTER SERIES(Ref.3748)」。価格は14万1,900円。

文字板にはSOSモールス信号のリマインダーを配し、ラバーストラップには着脱可能なコンパスを搭載している。コンパスを取り付けた状態で手首に巻くと、行動中に東西南北がすぐに分かるなど実用的。カーボン素材(CARBONOX)のケースによって、98gという軽さを実現した。

インデックスや針には、独自の自己発光システム「ルミノックス・ライト・テクノロジー」チューブ×18個を配置。暗い場所でも視認性を保ち、発光性能の持続期間は最長25年間と長い。ベゼルは逆回転防止ベゼル、裏ぶたとリューズはねじ込み式。

ケースサイズ:径45mm×厚さ14mm

風防:サファイアクリスタルガラス(片面無反射コーティング)

防水性能:30気圧

クオーツムーブメント:RONDA 5030.D

電池寿命:約4年

Luminox BEAR GRYLLS ECO 3720 'NO PLANET B' 3720 SERIES(Ref.3722.ECO)

もう1本はルミノックスのECOシリーズから、約3本の500mLペットボトルに相当する海洋プラスチックを用いた「Luminox BEAR GRYLLS ECO 3720 'NO PLANET B' 3720 SERIES(Ref.3722.ECO)」。価格は6万2,700円。

Luminox BEAR GRYLLS ECO 3720 'NO PLANET B' 3720 SERIES(Ref.3722.ECO)

ケースバックには海をデザインしたほか、ルミノックス、ベア・グリルス、#tideのロゴ横には、それぞれがモットーとする「EVERY SECOND COUNTS」と「NEVER GIVE UP」を刻印した。#tideは海洋プラスチック(ゴミ)をアップサイクルしている企業。また、ブラックストラップの内側にプリントした「I USED TO BE A BOTTLE」というメッセージは、着用者に素材の起源を思い出してもらう意図がある。

自己発光システム「ルミノックス・ライト・テクノロジー」を採用し、ベゼルは逆回転防止ベゼル。裏ぶたとリューズはねじ込み式。