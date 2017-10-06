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      GIGABYTE、Coffee Lake-S対応のZ370搭載マザーボードを11月23日に発売

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      台湾GIGABYTEは10月5日、"Coffee Lake-S"ことデスクトップ向け第8世代Coreプロセッサに対応するIntel Z370チップセット搭載マザーボードの日本市場向けに販売すると発表した。11月23日の発売を予定する。

      日本市場におけるデスクトップ向け第8世代Coreプロセッサの販売時期は、「2017年第4四半期中」とアナウンスされている、Intel X299搭載マザーボードのような例もあるが、CPUとマザーボードの発売日がずれるケースはそれほどなく、デスクトップ向け第8世代Coreプロセッサも11月23日の発売となる可能性が高い。

      GIGABYTEでは、ゲーミングブランド「AORUS」から、「Z370 AORUS Gaming 7」と「Z370 AORUS Ultra Gaming」の2モデル、幅広いユーザーに向けた「Ultra Durable」シリーズから、「Z370 HD3」「Z370M D3H」「Z370N WIFI」の3モデルをラインナップする。いずれも価格はオープン。

      デジタルPWMコントローラとSmart Power Stageコントローラ、サーバグレードのチョークコイルによって、CPUを性能を引き出すほか安定した動作を実現するという。M.2スロットには冷却用のサーマルガードを備えるほか、3基のNVMe SSDでのRAID構築などにも対応する。

      このほか、金属で補強したメモリスロットやPCI Express x16スロット、長寿命の個体コンデンサ、保護機能など高耐久設計を採用する。

      Z370 AORUS Gaming 7

      Z370 AORUS Gaming 7
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4133+(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×3
      ストレージ SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
      ネットワーク GigabitEthernet×2(Intel、Killer E2500)
      サウンド Realtek ALC1220 + ESS Sabre ESS9018Q2C
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen2×3(Type-A×1、Type-C×1、ピンヘッダ×1)、USB 3.1 Gen1×7(うち1基がピンヘッダ)、USB 2.0×4(ピンヘッダ)、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など

      Z370 AORUS Ultra Gaming

      Z370 AORUS Ultra Gaming
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4000(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×3
      ストレージ SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel)
      サウンド Realtek ALC1220
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×7(Type-C×1、Type-A×4、ピンヘッダ×2)、USB 2.0×6(うち4基がピンヘッダ)、HDMI×1、DVI-D×1、オーディオジャック×1など

      Z370 HD3

      Z370 HD3
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4000(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×3
      ストレージ SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel)
      サウンド Realtek ALC892
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen1×8(うち4基がピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち4基がピンヘッダ)、HDMI×1、DVI-D×1、オーディオジャック×1など

      Z370M D3H

      Z370M D3H
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4000(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3(x16/x4)、PCI Express 3.0 x1×2
      ストレージ SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel)
      サウンド Realtek ALC892
      フォームファクタ マイクロATX
      そのほか USB 3.1 Gen1×8(Type-C×1、Type-A×6、ピンヘッダ×2)、USB 2.0×6(うち4基がピンヘッダ)、HDMI×1、DVI-D×1、オーディオジャック×1など

      Z370N WIFI

      Z370N WIFI
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4×2(最大32GB)
      拡張スロット 未定
      ストレージ SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel)
      IEEE802.11ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
      サウンド Realtek ALC1220
      フォームファクタ Mini-ITX
      そのほか USB 3.1 Gen1×6(ピンヘッダ×2)、USB 2.0×6(うち4基がピンヘッダ)、HDMI×2、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など
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