GIGABYTE、Coffee Lake-S対応のZ370搭載マザーボードを11月23日に発売

台湾GIGABYTEは10月5日、"Coffee Lake-S"ことデスクトップ向け第8世代Coreプロセッサに対応するIntel Z370チップセット搭載マザーボードの日本市場向けに販売すると発表した。11月23日の発売を予定する。
日本市場におけるデスクトップ向け第8世代Coreプロセッサの販売時期は、「2017年第4四半期中」とアナウンスされている、Intel X299搭載マザーボードのような例もあるが、CPUとマザーボードの発売日がずれるケースはそれほどなく、デスクトップ向け第8世代Coreプロセッサも11月23日の発売となる可能性が高い。
GIGABYTEでは、ゲーミングブランド「AORUS」から、「Z370 AORUS Gaming 7」と「Z370 AORUS Ultra Gaming」の2モデル、幅広いユーザーに向けた「Ultra Durable」シリーズから、「Z370 HD3」「Z370M D3H」「Z370N WIFI」の3モデルをラインナップする。いずれも価格はオープン。
デジタルPWMコントローラとSmart Power Stageコントローラ、サーバグレードのチョークコイルによって、CPUを性能を引き出すほか安定した動作を実現するという。M.2スロットには冷却用のサーマルガードを備えるほか、3基のNVMe SSDでのRAID構築などにも対応する。
このほか、金属で補強したメモリスロットやPCI Express x16スロット、長寿命の個体コンデンサ、保護機能など高耐久設計を採用する。
Z370 AORUS Gaming 7
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4133+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×3
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
|ネットワーク
|GigabitEthernet×2(Intel、Killer E2500)
|サウンド
|Realtek ALC1220 + ESS Sabre ESS9018Q2C
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×3(Type-A×1、Type-C×1、ピンヘッダ×1)、USB 3.1 Gen1×7(うち1基がピンヘッダ)、USB 2.0×4(ピンヘッダ)、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など
Z370 AORUS Ultra Gaming
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4000(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×3
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel)
|サウンド
|Realtek ALC1220
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×7(Type-C×1、Type-A×4、ピンヘッダ×2)、USB 2.0×6(うち4基がピンヘッダ)、HDMI×1、DVI-D×1、オーディオジャック×1など
Z370 HD3
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4000(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×3
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel)
|サウンド
|Realtek ALC892
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×8(うち4基がピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち4基がピンヘッダ)、HDMI×1、DVI-D×1、オーディオジャック×1など
Z370M D3H
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4000(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3(x16/x4)、PCI Express 3.0 x1×2
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel)
|サウンド
|Realtek ALC892
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×8(Type-C×1、Type-A×6、ピンヘッダ×2)、USB 2.0×6(うち4基がピンヘッダ)、HDMI×1、DVI-D×1、オーディオジャック×1など
Z370N WIFI
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4×2(最大32GB)
|拡張スロット
|未定
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel)
IEEE802.11ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
|サウンド
|Realtek ALC1220
|フォームファクタ
|Mini-ITX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×6(ピンヘッダ×2)、USB 2.0×6(うち4基がピンヘッダ)、HDMI×2、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など