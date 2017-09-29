MSI、Ryzen対応のハイエンドゲーミングマザーボード「X370 GAMING M7 ACK」

台湾MSIは9月29日、AMDのRyzenシリーズに対応するX370チップセット搭載のゲーミングマザーボード「X370 GAMING M7 ACK」の国内販売を発表した。9月30日の発売を予定し、店頭予想価格は税別30,980円。
X370チップセットを搭載したSocket AM4対応マザーボードの最上位モデル。CPUの電源回路に13フェーズのPWMを採用し、より安定した電力供給を実現する。また、独自の品質基準「Military Class VI」に準拠した高品質コンポーネントを用いることで、耐久性を高めたという。
2基のM.2スロットにはSSD冷却するM.2 Shield Frozrを搭載し、発熱によるパフォーマンスの低下を防ぐとしている。このほか、オーディオ回路を独立させ、最新のオーディオプロセッサを搭載した「Audio Boost 4」、イルミネーション機能「Mystic Light」、VRヘッドマウントディスプレイへの信号伝送を最適化する「VR Boost」といった機能を備える。
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD X370
|メモリ
|DDR4-3200+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×2、PCI Express 2.0 x16×1(動作はx4)、PCI Express 2.0 x1×3
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2×2(PCIe 3.0x4接続対応×1、PCIe 2.0x4接続対応×1)
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Killer E2500)
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.1(Killer Wireless-AC 1535)
|サウンド
|Audio Boost 4
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1×3(Type-A×1、Type-C×1、ピンヘッダ×1)、USB 3.0×8(うち4基がピンヘッダ)、USB 2.0×7(うち4基がピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別30,980円