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      【速報】「Apple TV 4K」発表 - 4K HDRをサポート

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      米Appleは9月12日(現地時間)、カリフォルニア・クパチーノで開催のスペシャルイベントにて、「Apple TV 4K」を発表した。9月15日に予約を開始し、9月22日に発売する。税別価格は32GBモデルが19,800円、64GBモデルが21,800円。

      Apple TV 4Kは、4K HDRに対応したApple TVの新モデル。A10Xチップを搭載しており、CPUのパフォーマンスが従来モデルから2倍向上しているという。

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