「聖闘士星矢」がCGアニメ化！第1シーズンは白銀聖闘士編まで

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「Knights of the Zodiac: 聖闘士星矢（仮）」ビジュアル (c)Masami Kurumada/ Toei Animation
車田正美「聖闘士星矢」が、Netflixオリジナル作品としてアニメ化されることが決定。第1シーズンとして銀河戦争編から白銀聖闘士編まで全12話が配信される。
これは本日8月2日に東京国際フォーラムで行われたイベント「Netflixアニメスレート2017」で明らかになったもの。CGアニメーションで制作される「Knights of the Zodiac: 聖闘士星矢（仮）」では監督を芦野芳晴、聖衣デザインを岡崎能士、アニメーション制作を東映アニメーション担当するほか、Eugene Son、西位輝実らが制作陣に名を連ねている。配信時期やキャストなどの詳細は続報を待とう。
1985年から1990年まで週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載された「聖闘士星矢」は、女神アテナを守るために聖闘士（セイント）と呼ばれる戦士となった少年・星矢とその仲間たちの戦いを描いた作品。現在は車田による続編「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」が週刊少年チャンピオン（秋田書店）にて不定期連載されているほか、アニメ化が決定している「聖闘士星矢セインティア翔」など派生作品も多い人気作だ。原作のポセイドン編までを描いたテレビアニメは1986年から1989年まで放送され、その後も劇場版、OVAなどが制作された。
「Knights of the Zodiac: 聖闘士星矢（仮）」
原作：車田正美
監督：芦野芳晴
Story Editor & Head Writer:Eugene Son
Screenplay: Benjamin Townsend、Shannon Eric Denton、Thomas F. Zahler、Joelle Sellner、Travis Donnelly、Thomas Pugsley、Saundra Hall、Shaene Siders、Patrick Rieger ほか
キャラクターデザイン：西位輝実
聖衣デザイン：岡崎能士
アニメーション制作：東映アニメーション
(c)Masami Kurumada/ Toei Animation
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