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      BIOSTAR、4コアのA10-4655を搭載したMini-ITXマザーボード「A68N-5600」

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      アユートは7月28日、AMD A10-4655をオンボードで搭載したMini-ITXマザーボード「A68N-5600」を発売した。店頭予想価格は税込9,480円。

      A68N-5600

      A10-4655はTrinity世代の4コアAPU。ベースクロックは2.0GHz。グラフィックスにRadeon HD 7620Gを統合する。「A68N-5600」は、チップセットにAMD A68Hを搭載。DDR3-1333をサポートし、4基のSATA 6Gbpsポートを備える。

      APU AMD A10-4655
      チップセット AMD A68H
      メモリ DDR3 1333MHz×2(最大32GB)
      拡張スロット PCI Express 2.0 x16×1(動作はｘ8)
      ストレージ SATA 6Gb/s×4
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Realtek RTL8111H)
      サウンド High Definition Audio(Realtek ALC887)
      フォームファクタ Mini-ITX
      そのほか USB 3.0×2、USB 2.0×4(うち2基はピンヘッダ)、HDMI×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
      店頭予想価格 税込9,480円
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