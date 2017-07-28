BIOSTAR、4コアのA10-4655を搭載したMini-ITXマザーボード「A68N-5600」

アユートは7月28日、AMD A10-4655をオンボードで搭載したMini-ITXマザーボード「A68N-5600」を発売した。店頭予想価格は税込9,480円。
A10-4655はTrinity世代の4コアAPU。ベースクロックは2.0GHz。グラフィックスにRadeon HD 7620Gを統合する。「A68N-5600」は、チップセットにAMD A68Hを搭載。DDR3-1333をサポートし、4基のSATA 6Gbpsポートを備える。
|APU
|AMD A10-4655
|チップセット
|AMD A68H
|メモリ
|DDR3 1333MHz×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express 2.0 x16×1(動作はｘ8)
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×4
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Realtek RTL8111H)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC887)
|フォームファクタ
|Mini-ITX
|そのほか
|USB 3.0×2、USB 2.0×4(うち2基はピンヘッダ)、HDMI×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税込9,480円