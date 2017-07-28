BIOSTAR、実売9,280円のIntel B250搭載マイクロATXマザーボード

アユートは7月28日、チップセットにIntel B250を搭載したBIOSTAR製マイクロATXマザーボード「B250ET2」を発売した。店頭予想価格は税込9,280円。
湿度に強いPCBや発熱を抑えたMOSFETに加えて、基板やLANポートにサージ対策を施し耐久性を高めた。また、オーディオ機能は、アナログとデジタルの回路を分離させたほか、高品質のアンプやキャパシタを採用する。
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z170
|メモリ
|DDR4 2400MHz×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×1、PCI Express 3.0 x1×2
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Realtek RTL8111H)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC887)
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.0×5(うち1基はピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち2基はピンヘッダ)、DVI-D×1、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税込9,280円