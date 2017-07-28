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      BIOSTAR、実売9,280円のIntel B250搭載マイクロATXマザーボード

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      アユートは7月28日、チップセットにIntel B250を搭載したBIOSTAR製マイクロATXマザーボード「B250ET2」を発売した。店頭予想価格は税込9,280円。

      B250ET2

      湿度に強いPCBや発熱を抑えたMOSFETに加えて、基板やLANポートにサージ対策を施し耐久性を高めた。また、オーディオ機能は、アナログとデジタルの回路を分離させたほか、高品質のアンプやキャパシタを採用する。

      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z170
      メモリ DDR4 2400MHz×2(最大32GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×1、PCI Express 3.0 x1×2
      ストレージ SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Realtek RTL8111H)
      サウンド High Definition Audio(Realtek ALC887)
      フォームファクタ マイクロATX
      そのほか USB 3.0×5(うち1基はピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち2基はピンヘッダ)、DVI-D×1、オーディオジャック×1など
      店頭予想価格 税込9,280円
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