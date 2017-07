Ray、ラストライブ開催! 「最後まで泣かずにみんなに歌を届けたかった…」

1月にアーティスト活動の卒業を発表したRayのラストライブ「RAYVE FINAL」が、7月22日・23日の2日間にわたって東京・文京シビックホールにて開催された。

ゲストがステージに華を添えた初日。ダンサーを伴って1stアルバムの1曲目に収録されていた「Over ride」でスタート。テンポよく楽曲を披露していくRayはファン以上にステージを楽しんでいるようにも思えた。

1組目のゲストはTVアニメ『凪のあすから』の関連楽曲などを手掛けたI'veの中沢伴行。キャリアの中での影響力が大きかった作品だったという本作。ライブパンフレットには『凪あす』スタッフによって描きおろされたイラストが掲載された。そんな話の後「凪-nagi-」「ebb and flow」「lull~そして僕らは~」の3曲が披露された。

続いてステージは「baby♡macaron」「Lovely storm」などのキャッチーで愛らしい楽曲をはさみ、呼び込まれたのはレーベルメイトのLuce Twinkle Wink☆。思い切りのよいダンスパフォーマンスが人気の彼女たちをバックに従えての「やわじゃないDID!!~」でステージが一気にカラフルな色を帯びた。

Luce Twinkle Wink☆の9月6日発売のシングルC/W曲「Tresure」の作詞をRayが担当したことが発表されると、どこよりも早くその楽曲がRay×Luce Twinkle Wink☆のコラボレーションで披露された。

アッパーな楽曲でひとしきり盛り上がった後は、事務所の先輩であり、2人でラジオ番組のパーソナリティー務めていた黒崎真音が登場。Rayの初めての印象などが語られた後、黒崎真音が作詞を手掛けた「契-この広い広い、時空を越えて-」を2人でコラボレーション。

そして、初日の最後にゲストとして登場したのはデビュー曲「sign」から最新曲「♡こゆび姫♡」までの間Rayの楽曲を手掛けてきたI'veの高瀬一矢。デビュー当時のレコーディングでの逸話や最新曲の「♡こゆび姫♡」の話などで和やかなムードが会場を包む。そして、「a-gain」「♡こゆび姫♡」の後に彼女の代表曲の1つでもある「楽園PROJECT」で会場を虹色に染めて本編を終了。アンコールでは「sign」「双翼のエトワール「My Future」を披露し初日のステージを終えた。

2日目はRayの魅力を最大限に感じられる緩急つけたセットリストでステージを展開する。前半で印象的だったのは、ファンを着席させてのバラードコーナー。照明によって照らされた彼女の姿と歌声だけに集中できる環境になったところで、「ひかり」「Altair」「fragment love」を披露する。

その後はバンドセッションを挟み、白い衣装で再び登場した彼女は「Wonderful Catcher」でファンタジーワールドにファンを誘う。

さらに後半に差し掛かり「Recall」「I'm MONSTERちゃん」「脳天KICK VOICE」などのアッパーな楽曲で一気にライブを加速させると、2日目本編ラストでは自身が作詞を手掛けた「星」「キミと」を披露。歌詞を書いていた時の心情や詰め込んだ思いなどを語り、メロディーにのせてその思いを伝えた。

鳴りやまない歓声とRayを呼ぶ声に応え、再びアンコールで登場すると、デビューシングル「sign」でダンサーとの踊りによる可愛らしいステージを展開。そしてアンコールもラストとなると「今日でRayは卒業しますが、今で作ってきた曲たちを引き続き愛し続けてくれたら幸せです」と言葉を残し「My Future」で幕を下ろした。

暗転した会場に響く「Rayちゃん」のコールはまだまだ鳴り止まず、ふたたびステージに登場したRay。「最後まで泣かずにしっかりと歌を届けたい」という思いで2日間のステージ上を気丈に振舞っていた彼女だが、ついに一筋の涙が頬を伝った。

「泣かずに歌えるか? ファンは悲しい顔をしてないだろうか?」

そんな不安を抱えながら当日を迎えたという本音をポロリとこぼした。

それでも「ライブの最初から最後までファンのみんなの愛を感じっぱなしでした」と語ると「5年半の間支えてくれたファンの皆さんありがとう!」とファンに感謝の意を表し、Rayとして最後の曲となる「マリンスノー」へ。

溢れ出る涙で声を震わせながら、それでも精一杯に歌唱をすると、ステージセンターに配置された階段を上りきり、静かに、そしてゆっくりとその姿は見えなくなった。

2012年2月に「sign」で鮮烈なデビューを飾ったRayは、9枚のシングルと3枚のオリジナル・アルバム、そして今年6月にリリースしたベスト・アルバム『Happy days』を残し、満員の観客に見守られる中、惜しまれながらもその活動に終止符を打った。

ラストライブ「RAYVE FINAL」-セットリスト

【RAYVE FINAL #1】7月22日(土)@文京シビックホール

M-01 : Over ride

M-02 : twin portion

M-03 : protostar~あの日のワタシ~

M-04 : As for me

M-05 : secret arms

M-06 : 季節のシャッター

M-07 : 告白

M-08 : 凪-nagi- (with 中沢伴行)

M-09 : ebb and flow (with 中沢伴行)

M-10 : マリンスノー (with 中沢伴行)

M-11 : lull~そして僕らは~ (with 中沢伴行)

M-12 : Wonderful Catcher

M-13 : ココアポット・シティ

M-14 : baby♡macaron

M-15 : Lovely storm

M-16 : 初めてガールズ!

M-17 : やわじゃないDID!!-Catch me! To LOVEる- (with Luce Twinkle Wink☆)

M-18 : Treasure (with Luce Twinkle Wink☆)

M-19 : Recall

M-20 : a-ha…!

M-21 : I'm MONSTERちゃん

M-22 : 契-この広い広い、時空を越えて- (with 黒崎真音)

M-23 : 脳天KICK VOICE (with 黒崎真音)

M-24 : ♡km/h

M-25 : 君といた空

M-26 : a-gain (with 高瀬一矢)

M-27 : ♡こゆび姫♡ (with 高瀬一矢)

M-28 : 楽園PROJECT (with 高瀬一矢)

EN-01 : sign

EN-02 : 双翼のエトワール

EN-03 : My Future

【RAYVE FINAL #2】7月23日(日)@文京シビックホール

M-01 : ♡こゆび姫♡

M-02 : 告白

M-03 : 季節のシャッター

M-04 : As for me

M-05 : secret arms

M-06 : 凪-nagi-

M-07 : lull~そして僕らは~

M-08 : ebb and flow

M-09 : ひかり

M-10 : Altair

M-11 : fragment love

M-12 : Wonderful Catcher

M-13 : Wonder Little Trip

M-14 : baby♡macaron

M-15 : Lovely storm

M-16 : 初めてガールズ!

M-17 : Recall

M-18 : I'm MONSTERちゃん

M-19 : 脳天KICK VOICE

M-20 : a-ha…!

M-21 : やわじゃないDID!!-Catch me! To LOVEる-

M-22 : 楽園PROJECT

M-23 : Confession

M-24 : ♡km/h

M-25 : a-gain

M-26 : 星

M-27 : キミと

EN-01 : sign

EN-02 : 君といた空

EN-03 : My Future

WEN-01 : マリンスノー