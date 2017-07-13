サンワ、最大A6サイズのスキャンに対応した小型名刺スキャナ

サンワサプライは11日、最大でA6サイズに対応したUSB名刺スキャナ「400-SCN051」を、直販サイト「サンワダイレクト」で販売開始した。価格は税込13,800円。
幅174.5mm、奥行き60.5mmと小型ながら、最大A6サイズの用紙をスキャンできる名刺スキャナ。幅は一般的な名刺を横に2枚並べた程度のサイズという。同梱のドライバでは、名刺管理ソフトウェア「Plustek MobileOffice A6 Simplex Series」および「Presto! BizCard 6」をインストールでき、名刺スキャン、データ管理・編集、CSVファイルへの書き出しなどが行える。
スキャン速度は約5.5秒(カラー、300dpi、A6スキャン時)。スキャン範囲は最大104.9×500mm、最小33×43mm。
インタフェースはUSB 2.0で、電源はUSBバスパワー。解像度は1,200dpi。スキャンモードはカラー(入力48bit、出力24・48bit)、グレースケール(入力16bit、出力8・16bit)、モノクロ(1ビットbit)。
本体サイズはW174.5×D60.5×H38.5mm、重量は約190g。