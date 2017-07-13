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      ASUS、X299搭載のゲーミングマザーボード「ROG STRIX X299-E GAMING」

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      ASUSTeK Computerは7月13日、チップセットにIntel X299を搭載したゲーミングマザーボード「ROG STRIX X299-E GAMING」の国内販売を発表した。7月14日の発売を予定し、価格はオープン。

      ROGの中でもより一般的なユーザーに向けたシリーズ「ROG STRIX」の製品。LGA2066ソケットを搭載し、IntelのハイエンドデスクトップCPU「Core X」シリーズに対応する。メモリはクワッドチャンネルでDDR4-4133までサポート。2基のM.2スロットを備え、うち1基はヒートシンクでの冷却に加えて、冷却用ファン「M.2 FAN HOLDER」の取り付けも可能となっている。

      ソケット LGA2066
      チップセット Intel X299
      メモリ DDR4 4133(OC)MHz×8(最大128GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x4×2
      マルチGPU AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
      ストレージ SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      対応RAID 0/1/5/10
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel I219V)
      IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN、Bluetooth 4.2
      サウンド High Definition Audio(Realtek ALC1220A)
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen2×3(Type-A×1、Type-C×1、ピンヘッダ×1)、USB 3.1 Gen1×8(うち4基はピンヘッダ)、USB 2.0×2、オーディオジャック×1など
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