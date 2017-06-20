GIGABYTE、「AORUS」ブランドのX299搭載ゲーミングマザーボード 3モデル

GIGABYTEは6月20日、Intel Core Xシリーズに対応したIntel X299搭載のゲーミングマザーボード3モデルを日本市場向けに販売すると発表した。6月26日に発売し、店頭予想価格は税別39,800円から。また、これに合わせて店舗にて予約の受付を開始している。
投入されるのは、ゲーミングブランド「AORUS」のマザーボードで、「X299 AORUS Gaming 9」「X299 AORUS Gaming 7」「X299 AORUS Gaming 3」の3モデル。いずれもCOMPUTEX TAIPEI 2017で公開された製品だ。
|・COMPUTEX TAIPEI 2017 - GIGABYTE、PCIe x16スロットも光るAORUS GamingなどX299マザー5製品
X299 AORUS Gaming 9
最上位モデル「X299 AORUS Gaming 9」は、メモリスロット、PCI Express x16スロット、チップセットのヒートシンク、バックパネルのカバー、オーディオ回路付近にLEDを搭載し、とにかく「光る」マザーボード。「RGB FUSION with Multi-Zone」と呼ぶLED制御機能に対応する。従来モデルと同様にLEDテープの発光パターンの設定もサポートする。店頭予想価格は税別63,800円。
背面に大型のバックプレートを装備し、重量級のCPUクーラーやグラフィックスカードをを搭載した場合に基板を支えるという。また、サウンドはAMP-UP Audio仕様で、DACとオペアンプを搭載するほか、Sound BlasterX 720°に対応する。
|ソケット
|LGA2066
|チップセット
|Intel X299
|メモリ
|DDR4 4233(OC)MHz×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×5(うち1基はx8動作、2基はx4動作)
|マルチGPU
|Quad AMD CrossFire、Quad NVIDIA SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
|ネットワーク
|GigabitEthernet×2(Intel/Killer)
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN、Bluetooth 4.1(Killer Wireless-AC 1535)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC1220)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×5(Type-A×4、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×8(うち4基がピンヘッダ)、USB 2.0×4(ピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別63,800円
X299 AORUS Gaming 7
基本的な仕様はX299 AORUS Gaming 9と同じだが、背面のバックプレートや、サウンドのオペアンプなど一部搭載しないコンポーネントもある。店頭予想価格は税別58,800円。
|ソケット
|LGA2066
|チップセット
|Intel X299
|メモリ
|DDR4 4233(OC)MHz×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×5(うち1基はx8動作、2基はx4動作)
|マルチGPU
|Quad AMD CrossFire、Quad NVIDIA SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
|ネットワーク
|GigabitEthernet×2(Intel/Killer)
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN、Bluetooth 4.1(Killer Wireless-AC 1535)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC1220)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×5(Type-A×4、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×8(うち4基がピンヘッダ)、USB 2.0×4(ピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別58,800円
X299 AORUS Gaming 3
ゲーミングマザーボードのスタンダードモデル。M.2スロットの数や有線LANが1系統になるなど、上位もデルから機能を絞っている。店頭予想価格は税別39,800円。
|ソケット
|LGA2066
|チップセット
|Intel X299
|メモリ
|DDR4 4233(OC)MHz×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×5(うち1基はx8動作、2基はx4動作)
|マルチGPU
|Quad AMD CrossFire、Quad NVIDIA SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|ネットワーク
|GigabitEthernet×2(Intel)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC1220)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×10(うち4基がピンヘッダ)、USB 2.0×4(ピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別39,800円