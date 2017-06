スーパーマンの息子･ジョン&愛犬･クリプトがARTFX+新シリーズ第2弾で立体化

2017年11月発売予定「ARTFX+ スーパーサンズ ジョナサン・ケント&クリプト 2パック」(7,020円/税込)

コトブキヤが展開するフィギュアシリーズ「ARTFX+」内の新たなプロジェクト「DC UNIVERSE REBIRTH」の第2弾として、スーパーボーイことジョナサン・サミュエル・ケントと愛犬・クリプトが、2017年11月に発売することが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は7,020円(税込)。

「ARTFX+」シリーズは、コトブキヤがオリジナルのコンセプトで展開するダイナミックなポージングフィギュアで、主に海外作品を立体化してきた「ARTFX」シリーズに「+」要素を加えたライン。「ARTFX」シリーズよりも安価でスケールダウンによるコレクションサイズを追求している。これまでにアメコミや『スター・ウォーズ』シリーズからさまざまなキャラクターが立体化されてきた。

「DC UNIVERSE REBIRTH」シリーズは、DCコミックのヴィランも登場した「NEW52!」シリーズに終わりを告げ、リブートの前後を調和させながら新たな世界を見せる新プロジェクト。原型は實方一渓氏が担当し、第1弾ではスーパーマンが立体化された。

第2弾となる今回は、スーパーマンとロイス・レインの間に生まれ、ジョンの名で親しまれるスーパーボーイを、父とお揃いの"S"のシンボルマークが入ったトップスにジーンズとスニーカーを着用したヒーロースタイルでフィギュア化。台座はスチール製で、内蔵されたマグネットで固定する仕様となっており、好きな場所に配置することができる。

商品価格は7,020円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年11月を予定している。

SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics.