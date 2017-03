ピコ太郎、新曲MV3曲公開「あなたの暇な一分間、聴いて観て下さいピコ!」

シンガーソングライター・ピコ太郎の新曲ミュージックビデオ3曲が22日、公式YouTubeチャンネルで公開された。

ピコ太郎

公開されたのは、先日テレビ朝日系『ミュージックステーション』で初披露したアフリカ音楽とラブソングを融合した「I love you ~アフリカの風に乗せて~」、TBS系『白熱ライブ ビビット』で初披露したバイトの先輩のことを歌った「マンチャマンチャ・マンチャはロマンチスト」。そして「PPAP」のアンサーソングとして話題となった「カナブンブーンデモエビインビン」の英語バージョン「Beetle Booon But Bean in Bottle(BBBBB)」だ。

それぞれ色の違うバラエティ豊かな新曲に、ピコ太郎は「武道館前から構想してました…今年の新曲第二弾三弾四弾連発でピコ! いつもの逆で、ライブで初公開して、テレビで歌わせてもらって配信してからの…YouTube公式動画にアップしましたぴ!」と報告。「今回はバイトの先輩を元にした歌と、アフリカンミュージックとラブソングの融合曲、そして…カナブンブーンデモエビインビンの英語ver.とも言える『BBBBB』の三曲を同時アップですピコ!」と紹介し、「あなたの暇な一分間、聴いて観て下さいピコ!」と呼びかけている。