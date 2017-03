アフィリア・サーガ、ツアーファイナル目前! 仙台凱旋ライブを開催

2017年2月3日の東京・TSUTAYA O-EASTを皮切りに全9日間の日程で日本全国を回るアフィリア・サーガのワンマンライブツアー。福岡、大阪、名古屋、埼玉、金沢、北海道を経て、3月19日(日)には、仙台のライブハウス「SENDAI CLUB JUNK BOX」でのライブを開催した。

福岡はコヒメ、大阪はカオリ、名古屋はカナとユミと、メンバーそれぞれの出身地を巡ってきた今回のツアーだが、仙台はモモコの出身地ということで、モモコにとっては前回のツアーに続いて2度目の凱旋ライブで気合もバッチリ。昼の部の1曲目「Spark In My Heart~世界が終わるとしても」では、ファンからのサプライズで会場がモモコのイメージカラーであるピンクのサイリウム一色に。続く夜の部ではダブルアンコールが起こり、前回の凱旋ライブでのツアーテーマソングとなっていた「Lost In The Sky」を熱唱してファンを魅了した。

そして次回、3月31日(金)は東京・新宿BLAZEにて、ついにアフィリア・サーガのワンマンライブツアーがファイナルを迎える。既に卒業を発表しているコヒメ、ユカフィン、ミクが参加する最後のライブツアーとなるので、しっかりチェックしておきたい。

アフィリア・サーガ ワンマンライブツアー「永遠の蒼き愛の女神」仙台公演 - セットリスト

【昼の部】

M-01. Spark In My Heart~世界が終わるとしても

M-02. ネプテューヌ☆サガして

M-03. 禁断無敵のだーりん

M-04. La*La*Laラボリューション

M-05. Jumping

M-06. 教育的指導

M-07. ニーハイ・エゴイスト

M-08. ちいさなまほう~Small Magic~

M-09. オペラファンタジア

M-10. いつか見た虹のその下で

M-11. メリディンの祈り

M-12. 愛のキズナ

M-13. この歌に永遠の愛を捧ぐ

M-14. 魔法のチョコレート伝説

M-15. Lost In The Sky

M-16. Embrace Blade

M-17. 恋のWizard百年戦争

M-18. 非合理的かつ訂正不能な思い込み

M-19. ヴィーナスと蒼き七つの海

【夜の部】

M-01. ココロノヒカリ

M-02. 転校ガール

M-03. Spark In My Heart~世界が終わるとしても

M-04. SURVIVE!!

M-05. S・M・L☆

M-06. 魔法のチョコレート伝説

M-07. マジカル☆エクスプレス☆ジャーニー

M-08. Zero

M-09. ミライボタン

M-10. 恋をゲームにしないで!

M-11. Happy! Puppy!

M-12. 愛のキズナ

M-13. この歌に永遠の愛を捧ぐ

M-14. ネプテューヌ☆サガして

M-15. 女神様のポイントカード

M-16. 飛行実習~Learn to Fly~

M-17. 放課後_ロマンス

M-18. 非合理的かつ訂正不能な思い込み

M-19. ヴィーナスと蒼き七つの海

M-20. Lost In The Sky