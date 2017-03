Windows PC対応の「PlayStation Now」が3月21日に日本でサービス開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア(SIEJA)は14日、ストリーミングゲームサービス「PlayStation Now(PS Now)」をWindows PC向けに提供する「PlayStation Now for PC」を、2017年3月21日から日本国内で提供開始すると発表した。200以上のPlayStation 3タイトルをPCでプレイすることができる。

PS Nowはクラウドサーバーに格納されたPlayStation 3タイトルをストリーミング経由でプレイできるサービス。Windows PC向けの「PlayStation Now for PC」は、「PS Now for PCアプリ」からサービスを利用できる。

200以上のPlayStation 3タイトルを一定期間好きなだけプレイできる「定額制サービス」を提供。価格は1カ月利用権が税別2,315円、3カ月利用権が税別5,463円。なお、「PS Now」では1タイトルごとに所定の期間遊ぶ権利を購入する「レンタルサービス」も展開しているが、「PlayStation Now for PC」では「定額制サービス」のみの提供となる。

「PS Now」を利用するPCの推奨スペックは、動作クロック3.5GHzのIntel Core i3以上、もしくは3.8GHzのAMD A10 APU以上のプロセッサ、メモリ2GB以上、300MB以上のストレージ空き容量、OSがWindows 7 SP1 / 8.1 10。USBポート、サウンドカード。

さらに「DUALSHOCK 4」や「DUALSHOCK 3」といったコントローラ、5Mbps以上のインターネット接続、Sony Entertainment Networkアカウント、PS Now定額制サービスもしくは7日無料体験への加入が必要となる。