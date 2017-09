日本HPは新型ゲーミングPC「OMEN by HP」でゲーム試遊 - TGS2017

ステージの左右に5台のOMEN by HP Desktop 880を配置。PUBGとレインボーシックス シージの試遊が可能

入口に近いエリアでは3台のPCを使ってPUBG、SUPERHOT、OverWatch、World of Tanksの試遊が可能。ゲーミングノートPC「OMEN by HP 15」「OMEN by HP 17」が用意されていたが(左)、World of Tanksの試遊は1台「OMEN X by HP Compact Desktop P1000」と「OMEN by HP 35 Curved Display」という豪華仕様も(右)