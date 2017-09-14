サイコム、Skylake-X搭載のハイエンドゲーミングPC「G-Master SLI-X299」

サイコムは9月14日、"Skylake-X"の開発コード名で知られるIntelのハイエンドデスクトップ向けCPUを搭載したゲーミングPC「G-Master SLI-X299」を発売した。価格は6コア/12スレッドのIntel Core i7-7800X搭載で292,170円から。
"Skylake-X"に加えて、NVIDIA GeForce GTX 1070を2way SLIで搭載したゲーミングPC。最小構成は、CPUがIntel Core i7-7800X(6コア/3.5GHz)、マザーボードがASRock Fatal1ty X299 Gaming K6(Intel X299)、メモリがDDR4 PC4-19200 8GB、ストレージが525GB SATA SSD(Crucial CT525MX300SSD1)、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1070 8GB×2(MSI GEFORCE GTX1070 ARMOR 8G OC)、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ(ASUS DRW-24D5MT+ 書込みソフト)、OSがオプション。
ケースがCoolerMaster CM690III。電源が750W 80PLUS Gold(Corsair RM850x)。