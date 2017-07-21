iiyama PC、MS Office搭載の17型大画面ノートPC - 割引キャンペーンも

ユニットコムは20日、iiyama PCブランドの「SOLITION∞」より、17.3型液晶と「Microsoft Office Personal Premium」を標準搭載したスタンダードノートPCを2モデル発表した。BTOに対応しており、直販の「パソコン工房WEBサイト」での価格は税別70,980円から。
Microsoft Office Personal Premiumは、Word、Exce、Outlookがセットになったもの。「Office 365サービス」やクラウドストレージサービスなども付属している。
ストレージの種別によって2モデルラインナップする。エントリーモデル「SOLUTION-17HP042-C-CE Office SET」の主な基本構成は、CPUがIntel Celeron N3450(1.10GHz)、メモリが4GB PC3-12800(4GB×1)、グラフィックスがIntel HD Graphics 500(CPU内蔵)、ディスプレイが17.3型液晶(1,600×900ドット)、ストレージが500GB HDD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、OSがWindows 10 Home 64bitなど。
インタフェースはUSB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI出力×1、D-Sub×1、SD(HC / hx) / MMC / RSMMC対応カードリーダー、100万画素Webカメラなど。通信機能はGigabit準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2。本体サイズはW413×D273×H29mm、重量が約2.58kg。税別価格は70,980円から。
ハイエンドモデル「SOLUTION-17HP042-C-CES Office SET」は、ストレージが240GB SSDに置き換わっている以外は上記構成と同じで、税別価格が75,980円から。
搭載Officeを、PowerPointやOneNoteもセットになった「Microsoft Office Home ＆ Business Premium」や、PublisherやAccessが含まれる最上位の「Microsoft Office Professional Premium」へBTOでカスタマイズすると、本体の通常価格が2,000円オフとなるキャンペーンも実施中。期間は8月1日14時まで。