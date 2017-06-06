ドスパラ、WoT/WoWs推奨ゲーミングノートにGeForce GTX 960M搭載モデル

サードウェーブデジノスは6月6日、同社のゲーミングPC「GALLERIA」で展開する「World of Tanks」「World of Warships」推奨ゲーミングノートPCのラインナップに、GeForce GTX 960M搭載モデルを追加し、PCショップ「ドスパラ」にて販売を開始した。価格は税別107,980円から。
「World of Tanks」推奨モデル/「World of Warships」推奨モデルはそれぞれ同一のハードウェア構成となっている。主な仕様は、CPUがIntel Core i7-6700HQ(2.6GHz)、チップセットがMobile Intel HM170、メモリが8GB PC4-17000、ストレージが500GB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 960M 2GB、ディスプレイが15.6型フルHD(1,920×1,080ドット)、OSがWindows 10 Home 64bit。
「World of Tanks」推奨モデル/「World of Warships」推奨モデルそれぞれで、購入特典を用意する。
「World of Tanks」推奨モデル
次の2種類から特典を選択できる。特典1は以下の通り。
- プレミアム車輌：Heavy Tank No. VI(ガレージスロット付)
- プレミアムアカウント３日
- 2,000ゴールド
一方、特典2は以下の通り。
- プレミアム車輌：8,8 cm Pak 43 Jagdtiger（ガレージスロット付）
また、共通特典としてオリジナルミッションが受けられる。
「World of Warships」推奨モデル
- プレミアムシップ Tier VI 日本戦艦：「Mutsu」(ドック付)
- プレミアムアカウント３日
- 2,000ダブロン