デジカ、SteamコントローラーとSteamリンクの店頭販売を開始

デジカは10日、ゲーム配信プラットフォーム「Steam」の公式ハードウェア「Steam コントローラー」「Steam リンク」の店頭販売を、ドスパラ・パソコン工房・グッドウィルで開始すると発表した。価格はどちらも税込7,344円。
Steamコントローラー
2つのトラックパッドを備えたコントローラー。有線と無線のどちらにも対応する。ボタンはスティックとX/Y/B/A、L/Rトリガーなど。またHDハプティクスをサポートし、振動で触感を伝える。このほか、10度の傾き検知、磁束センサー、ジャイロスコープと加速度センサーを搭載する。インタフェースはmicroUSB 2.0。電源は単3型乾電池2個で、最大80時間のゲームプレイが可能だという。
Steamリンク
テレビやディスプレイと接続して、PC上で動作しているゲームをストリーミングでプレイできる。サポートする画面の解像度は1,920×1,080ドット、フレームレートは60fps。インタフェースはHDMI×1、USB 2.0×3。通信機能は100BASE-TX対応有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN、Bluetooth 4.0。