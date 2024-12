嘉之助蒸溜所の特別なウイスキーと焼酎、JALマイレージ会員向けに限定488セットで

「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトにウイスキー製造を行う小正嘉之助蒸溜所は、JAL国際線機内販売「事前予約サービス」およびJALマイレージバンク(JMB)日本地区会員を対象とした抽選販売にて、『「THE STORY OF KANOSUKE」JAL Limited Edition』の抽選販売を開始した。

応募期間は2024年5月31日まで、限定488セット。詳細はJALの受け付けサイトを参照のこと。なお、JMBダイヤモンド・JGCプレミア会員は事前予約サービスも利用できる。

2代目小正嘉之助が描かれたオリジナルラベル

『「THE STORY OF KANOSUKE」JAL Limited Edition』は、嘉之助蒸溜所の設立当初に蒸留されて「メローコヅル」の貯蔵樽で5年熟成した厳選の樽(シングルカスク)を、プライベートボトルとして瓶詰めしたもの。「シングルモルト嘉之助 THE STORY OF KANOSUKE」(700mL)として、2代目小正嘉之助が描かれたオリジナルラベル付き。

加えて、本格焼酎の「メローコヅル エクセレンス」(180mL)と、ロゴ入りのテイスティンググラスを添えたセット製品となる。嘉之助蒸溜所のメローな世界観を楽しめるボックス入りだ。

「シングルモルト嘉之助 THE STORY OF KANOSUKE」は、嘉之助蒸溜所らしさを感じられるメローなウイスキーをコンセプトに造られた。樽貯蔵米焼酎「メローコヅル」の製造で培った小正醸造伝統の「蒸留酒造り」と「樽貯蔵」の技術を生かしている。

ノンピート麦芽を使用し、アメリカンホワイトオークのリチャーカスクで熟成した原酒は、ウイスキー本来の風味を楽しむために冷却濾過を行っていない。香味成分の浮遊物が見られる場合があるが、品質上はまったく問題なく、軽く振ると香味成分がウイスキーに溶け込んで豊かな香味を楽しめるとしている。