楽天モバイルは1月20日、Androidスマートフォン「OPPO Reno7 A」を45,800円から40,800円に値下げした。

端末価格の値下げに加え、各種キャンペーンによる割引やポイント還元も引き続き行う。「Rakuten UN-LIMIT VII」の同時申込（初回）などを条件に16,000円引きと3,000楽天ポイント進呈の特典があり、実質負担額は最安で21,800円となる。

OPPO Reno7 A

OPPO Reno7 Aは、オウガ・ジャパンから2022年6月に発売された5G対応のミドルレンジスマートフォン。おサイフケータイや防水など日本市場のニーズに応えて開発されたReno Aシリーズの最新モデルで、新デザイン「OPPO Glow」や画面内指紋認証を採用した。主な仕様は下記のとおり。