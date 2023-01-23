楽天モバイルは1月20日、Androidスマートフォン「OPPO Reno7 A」を45,800円から40,800円に値下げした。

端末価格の値下げに加え、各種キャンペーンによる割引やポイント還元も引き続き行う。「Rakuten UN-LIMIT VII」の同時申込（初回）などを条件に16,000円引きと3,000楽天ポイント進呈の特典があり、実質負担額は最安で21,800円となる。

  • OPPO Reno7 A

    OPPO Reno7 A

OPPO Reno7 Aは、オウガ・ジャパンから2022年6月に発売された5G対応のミドルレンジスマートフォン。おサイフケータイや防水など日本市場のニーズに応えて開発されたReno Aシリーズの最新モデルで、新デザイン「OPPO Glow」や画面内指紋認証を採用した。主な仕様は下記のとおり。

  • OS：ColorOS 12（Android 11）
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 695 5G（オクタコア／2.2GHz×2＋1.8GHz×6）
  • メモリ：6GB
  • 内部ストレージ：128GB
  • 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
  • ディスプレイ：6.4インチ 有機EL フルHD＋（2,400×1,080ドット） 90Hz対う
  • バッテリー：4,500mAh
  • アウトカメラ：約4,800万画素 F1.7＋約800万画素 F2.2（超広角／120度）＋約200万画素 F2.4（マクロ）
  • インカメラ：約1,600万画素 F2.4
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：バージョン5.1
  • 防水／防塵：IPX8／IP6X
  • 生体認証：画面内指紋認証／顔認証
  • その他の機能：FeliCa／おサイフケータイ／有線イヤホン対応
  • サイズ：約H159.7×W73.4×D7.6mm
  • 重量：約175g
  • カラー：ドリームブルー／スターリーブラック