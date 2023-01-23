楽天モバイルは1月20日、Androidスマートフォン「OPPO Reno7 A」を45,800円から40,800円に値下げした。
端末価格の値下げに加え、各種キャンペーンによる割引やポイント還元も引き続き行う。「Rakuten UN-LIMIT VII」の同時申込（初回）などを条件に16,000円引きと3,000楽天ポイント進呈の特典があり、実質負担額は最安で21,800円となる。
OPPO Reno7 Aは、オウガ・ジャパンから2022年6月に発売された5G対応のミドルレンジスマートフォン。おサイフケータイや防水など日本市場のニーズに応えて開発されたReno Aシリーズの最新モデルで、新デザイン「OPPO Glow」や画面内指紋認証を採用した。主な仕様は下記のとおり。
- OS：ColorOS 12（Android 11）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 695 5G（オクタコア／2.2GHz×2＋1.8GHz×6）
- メモリ：6GB
- 内部ストレージ：128GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
- ディスプレイ：6.4インチ 有機EL フルHD＋（2,400×1,080ドット） 90Hz対う
- バッテリー：4,500mAh
- アウトカメラ：約4,800万画素 F1.7＋約800万画素 F2.2（超広角／120度）＋約200万画素 F2.4（マクロ）
- インカメラ：約1,600万画素 F2.4
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- 防水／防塵：IPX8／IP6X
- 生体認証：画面内指紋認証／顔認証
- その他の機能：FeliCa／おサイフケータイ／有線イヤホン対応
- サイズ：約H159.7×W73.4×D7.6mm
- 重量：約175g
- カラー：ドリームブルー／スターリーブラック