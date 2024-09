Stellantisジャパンは9月10日、新型EV「600e」の発売を記念し、「フィアット」ブランドとアニメ『ルパン三世』とのコラボレーションを発表した。特別仕様車「500/500C SPECIAL EDITION」を、9月10日から全国のフィアット正規ディーラーで発売する。メーカー希望小売価格は259万円~344万円。ほかにもいくつかのコラボ企画を展開する。

500/500C SPECIAL EDITION

「500/500C SPECIAL EDITION」は、アニメ『ルパン三世』をモチーフとしたアクセサリー×7点を装備した特別仕様車。特別なアクセサリーを装備しながら、価格はベースモデルから据え置きとなっている。

特別装備は、「FIAT×LUPIN THE THIRD」バッジ、チームルパンシルエット リアガラスデカール、『ルパン三世』イラスト入り ドリンクホルダープレート、『ルパン三世』シートサイドオーナメント、「FIAT×LUPIN THE THIRD」刺繍入りフロアマット、「FIAT×LUPIN THE THIRD」イラスト入りラゲージフルカバー、1/24サイズ FIAT 500F 1995 イエローミニカー。

「FIAT×LUPIN THE THIRD」バッジ

チームルパンシルエット リアガラスデカール

『ルパン三世』イラスト入り ドリンクホルダープレート

『ルパン三世』シートサイドオーナメント

「FIAT×LUPIN THE THIRD」刺繍入りフロアマット

「FIAT×LUPIN THE THIRD」イラスト入りラゲージフルカバー

1/24サイズ FIAT 500F 1995 イエローミニカー

FIAT × LUPIN THE THIRD ORIGINAL STORY

ルパン三世のキャラクターとフィアット車が登場する完全オリジナルの短編小説と、完全描き下ろしのイラストを特設サイト内で公開。3編のストーリーが毎月展開される。登場車種は、第1弾が「500」、第2弾が「500e」、第3弾が最新の「600e」。

第1話のあらすじ――。ルパンたちは「マニフィコ美術館」に収蔵されている世界最大級のエメラルド「微笑みの女神(ヴィーナス)」に狙いを定めていた。だがこの美術館は「迷宮美術館」と恐れられている曰くつきの美術館だった。現代のフィアット「500」を相棒に、仕組まれた罠を回避しつつルパンたちはお宝をゲットできるのか?

FIAT × LUPIN THE THIRD デビューフェア

今回のコラボレーションを記念したデビューフェア。全国のフィアット正規ディーラーに来場すると、「ルパン三世 オリジナルキーホルダー」がもらえる。参加には特設サイトからの申し込みが必要。期間は10月5日~10月6日。

また、特設サイトから応募することで、抽選で20名に「ルパン三世 マルチクリアケース」もプレゼント。こちらの応募期間は9月10日~10月6日。