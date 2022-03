ジーユーは3月7日、2022年春夏シーズンのカラーアイテムを展開するキャンペーンをスタートした。

「カラースラックス」(1690円)

同キャンペーンの2022年春夏シーズンテーマは、「〜カラフル〜 ファッションで毎日に彩りを」。メインアイテムである「カラースラックス」(1,690円)をはじめ、Tシャツやスカートなどのカラーアイテムを取り揃えている。

その他カラーアイテムも豊富にラインナップ

「カラースラックス」は、ビビッドなカラーによるボトムスで、ピンク、ブルー、レッド、ベージュ、ブラック、ナチュラルの6色を展開している。吸水速乾、イージーケア、接触冷感機能付き。

トレートシルエット&センタープレスのIラインで脚長効果が期待できるほか、ウエストタックとダーツが腰周りをカバーし、"美腰"を演出する。ゴムを入れて履き心地を担保しつつ、ギャザーを最小限に抑えたすっきり仕立てとなっている。

また、「COLOR TO THE PEOPLE」をテーマにカラフルで楽しくて少し不思議な世界に住む人々を描いたCMも放映。第1弾では、「カラースラックス」を着用する中条あやみさん、Charaさん、ゆうたろうさんが登場している。

(C)G.U. CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.