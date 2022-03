ユニクロ春夏キッズ&ベビー服コレクション

ユニクロ春夏キッズ&ベビー服では、ポップで可愛いかつ、機能性にも優れたアイテムが揃う。「UNIQLO KIDS&BABY SPRING/SUMMER 2022内覧会」で教えてもらったおすすめアイテムを一部紹介しよう。

日差しが強まるこれからの時期にぴったり! 高機能な3WAYブランケット

まず、新作の「エアリズムUVカットメッシュ3WAYブランケット」(1,990円)。ベビーカーに装着、抱っこ紐や授乳用ケープとしても使用できるという優れもの。さらに、スナップボタンもついており、長さの調整も可能だそう。

長くはけるパンツや可愛らしいワンピースなどが揃う、ベビー服

「リラックスジョガーパンツ」(1,500円)は、長く着られるようゆったりめのデザインに。よちよち歩きの時期はサルエルパンツ風で、成長したらクロップドパンツでなど、シルエットの変化も楽しめる。

また、はき心地がよい男の子用「イージーショートパンツ」(990円)は、暑い日に欠かせないアイテム。着せ替えが簡単にできるのも嬉しいポイントだとか。女の子には、カボチャ型を展開。

ワンピースは、「エアリズムコットンワンピース(フラワー・ノースリーブ)」「ワンピース(チェック・半袖)」(各1,500円)を展開。楽なのに1枚でおしゃれ見えに。春らしいデザインのトップスも充実している。

そのほか、新生児用ではデザイナー・キャス キッドソンが自身で立ち上げたスタジオ「Joy of Print」による特別コレクション、「Joy of Print キャップ」(990円)や「Joy of Print ボディスーツ(半袖・前開き)」(590円)、「Joy of Print スタイ(3枚組)」(990円)なども。

好きなデザインを組み合わせても可愛い!

キッズ服では、人気のジョガーパンツや爽やかなチェックシャツなどを展開

キッズ服では、リラックスタイプのパンツがさらに充実し、「カーゴジョガーパンツ」「デニムベイカージョガーパンツ」(各1,990円)の2つのデザインをラインナップ。「デニムベイカージョガーパンツ」は、「デニムカバーオール」(2,990円)とセットアップで着用も。動きやすく、楽にはけるパンツはアウトドアや夏のアクティビティにもおすすめとのこと。

シアサッカー素材の「シアサッカーチェックシャツ(半袖)」(1,500円)は、さらりとした肌触りのシャツ。Tシャツの上に羽織っても着心地がよいのが魅力だそう。