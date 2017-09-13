米Appleは9月12日(現地時間)、スペシャルイベントを開催し、iPhone誕生10周年を記念した特別モデル「iPhone X」を発表した。うわさ通り5.8インチのOLED(有機EL)ディスプレイを搭載。従来ホームボタンがあった位置までディスプレイを広げた。
ストレージ容量は64GBと256GBの2モデルを用意。11月3日に発売し、10月27日に予約を開始する。AppleのWebサイトによると価格は64GBモデルが税別112,800円、256GBモデルが129,800円。
|急上昇ワード：
|Appleスペシャルイベント、まもなく開催! - 一足先にSteve Jobs Theaterの様子を覗いてきた!!
[2017/9/12]
|スペシャルイベント開催間近、新型iPhone情報最終案内
[2017/9/11]
|Apple Watch、ファッション路線か? スポーツ路線か?
[2017/9/6]
|Apple Watchの進化がこの秋、加速する - watchOS 4の新機能をチェック!
[2017/6/16]
|Appleがスペシャルイベント開催を発表、iPhone10周年、会場は新キャンパス
[2017/9/1]
|9月発表の次期iPhoneとスペシャルイベントにまつわる噂を総検証 - 価格と発売時期はこうなる
[2017/8/10]
|【速報】iPhone 8/8 Plus発表、ワイヤレス給電「Qi」対応 [03:38 9/13]
|【速報】iOS 11は9月19日にリリース [03:29 9/13]
|【速報】Apple、iPhone Xを発表 - 5.8インチOLED搭載で112,800円から [03:26 9/13]
|【速報】Apple、watchOS 4を正式発表 - 配信は9月19日から [02:54 9/13]
|【速報】Apple Watch Series 3が発表、セルラーモデルも [02:51 9/13]
人気記事一覧
新着記事
|
【速報】「Apple TV 4K」発表 - 4K HDRをサポート
[04:25 9/13] パソコン
|
KinKi Kids、掛け合い白熱「延々できる」 人気CM第2弾で独特の世界観
[04:00 9/13] エンタメ
|
Windowsスマートチューニング 第442回 #442 Win 10編: 背景画像の既定画像を復活させる
[03:41 9/13] パソコン
|
【速報】iPhone 8/8 Plus発表、ワイヤレス給電「Qi」対応
[03:38 9/13] スマホとデジタル家電
|
【速報】iOS 11は9月19日にリリース
[03:29 9/13] スマホとデジタル家電
|
【速報】Apple、iPhone Xを発表 - 5.8インチOLED搭載で112,800円から
[03:26 9/13] スマホとデジタル家電
|