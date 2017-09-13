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      【速報】Apple、iPhone Xを発表 - 5.8インチOLED搭載で112,800円から

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      米Appleは9月12日(現地時間)、スペシャルイベントを開催し、iPhone誕生10周年を記念した特別モデル「iPhone X」を発表した。うわさ通り5.8インチのOLED(有機EL)ディスプレイを搭載。従来ホームボタンがあった位置までディスプレイを広げた。

      ストレージ容量は64GBと256GBの2モデルを用意。11月3日に発売し、10月27日に予約を開始する。AppleのWebサイトによると価格は64GBモデルが税別112,800円、256GBモデルが129,800円。

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