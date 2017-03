PS VR、3月25日に追加販売 - ソニーストアでは8時半から

ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア(SIEJA)は、「PlayStation VR」(PS VR)の追加販売を3月25日に開始すると発表した。

PlayStation VR

オンラインでは、ソニーストアのほか、Amazon.co.jp、Joshin Web、TSUTAYA オンラインショッピング、ビックカメラ.com、ヨドバシ・ドット・コム、楽天ブックスで取り扱う。ソニーストアでは、同日の8時30分に販売を開始するとアナウンスしている。

実店舗では、ソフマップ 秋葉原 本館やビックカメラ池袋本店、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaなど、全国における多数店舗で販売される。詳細は、PS VR公式サイトの「販売取扱店舗」を参照いただきたい。

PS VRは、PlayStation 4本体と組み合わせ、VRコンテンツを楽しめるヘッドセット。10月13日に発売されて以来、品薄状態が続いているが、このたび追加販売がアナウンスされた。希望小売価格は、本体のみが税別44,980円、PlayStation Camera同梱版が税別49,980円となっている。

(C)2016 Sony Interactive Entertainment Inc.All rights reserved.

Design and specifications are subject to change without notice.